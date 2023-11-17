«The First Omen»: To πρίκουελ του θρυλικού «The Omen» έρχεται στις αίθουσες την άνοιξη

Το πρίκουελ από τον σκοτεινό κόσμο του θρυλικού «The Omen» («Η Προφητεία»), σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Ντόνερ, έρχεται στις αίθουσες τον επόμενο χρόνον με τον τίτλο «The First Omen». Σύμφωνα με την 20th Century Studios, η πρεμιέρα της νέας ταινίας αναμένεται στις 5 Απριλίου του 2024.

Το στούντιο κοινοποίησε επίσης μια πρώτη εικόνα της ταινίας, η οποία σύμφωνα με την περίληψη, ξεκινά όταν «μια νεαρή Αμερικανίδα στέλνεται στη Ρώμη για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στην υπηρεσία της εκκλησίας και συναντά το απόλυτο σκοτάδι που την κάνει να αμφισβητήσει την ίδια της την πίστη ενώ αποκαλύπτει μια τρομακτική συνωμοσία που θα επιφέρει την γέννηση του κακού».

'The Omen' Prequel 'First Omen' Shares First Look, Sets Release Date https://t.co/6dWA7CqS0e — The Hollywood Reporter (@THR) November 16, 2023

Το καστ περιλαμβάνει τους Νελ Τάιγκερ Φρι, Ταουφίκ Μπαρχόμ, Σόνια Μπράγκα, Ραλφ Άινεσον και Μπιλ Νάι.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Αρκάσα Στίβενσον, σε σενάριο που υπογράφει η ίδια, με τους Τιμ Σμιθ και Κιθ Τόμας, σύμφωνα με το Deadline.

Σημειώνεται ότι ο Γκρέγκορι Πεκ και η Λι Ρέμικ πρωταγωνίστησαν στην 5η πιο εμπορική ταινία του 1976, όπου ένας Αμερικανός διπλωμάτης υιοθετεί ένα βρέφος κρυφά από την γυναίκα του όταν το βιολογικό τους παιδί πεθαίνει στη γέννα. Εξαιρετικές ερμηνείες μεταξύ αυτών και του Χάρβεϊ Σπένσερ Στίβενς ως το παιδί του διαβόλου, Ντέμιεν Θορν που ο ρόλος του χάρισε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Το «The Omen» συγκέντρωσε 60.922.980 δολάρια στο αμερικανικό box office ενώ κέρδισε το Οσκαρ για το καλύτερο soundtrack.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

