Το Netflix κυκλοφόρησε τη νέα χριστουγεννιάτικη ταινία με τίτλο «Best. Christmas. Ever!» (Τα Καλύτερα Χριστούγεννα Ever!).

Στην υπόθεση, κάθε Χριστούγεννα, η Τζάκι στέλνει ένα καυχησιάρικο εορταστικό ενημερωτικό δελτίο που κάνει τη Σάρλοτ, την παλιά της φίλη από το πανεπιστήμιο, να νιώθει χάλια. Όταν ένα παιχνίδι της μοίρας φέρνει τη Σάρλοτ και την οικογένειά της στο χιονισμένο κατώφλι της Τζάκι λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, η Σάρλοτ αρπάζει την ευκαιρία για να αποδείξει ότι η ζωή της παλιάς της φίλης δεν μπορεί να είναι τόσο άψογη. Πρωταγωνιστούν οι Χέδερ Γκρέιαμ, Brandy, Τζέισον Μπιγκς και Ματ Σεντένιο.

Πηγή: skai.gr

