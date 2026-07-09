Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Η Λιζ Μεριγουέδερ αναλαμβάνει το σενάριο της βιογραφικής της ταινίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Λιζ Μεριγουέδερ ανέλαβε τη συγγραφή σεναρίου για τη βιογραφική ταινία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, βασισμένη στα πρόσφατα απομνημονεύματά της The Woman In Me.

Ο Τζον Μ. Τσου, σκηνοθέτης του μιούζικαλ «Wicked», έχει επιβεβαιωθεί ως σκηνοθέτης της ταινίας.

Η ταινία αποτελεί μια σημαντική κινηματογραφική παραγωγή που εστιάζει στην καριέρα και τη ζωή της ποπ σταρ Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Η Λιζ Μεριγουέδερ πρόκειται να γράψει το σενάριο για επερχόμενη βιογραφική ταινία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Ο σκηνοθέτης του μιούζικαλ «Wicked», Τζον Μ. Τσου, έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι θα σκηνοθετήσει την ταινία που βασίζεται στα πρόσφατα απομημονεύματα της ποπ σταρ, The Woman In Me.

Τώρα, η δημιουργός της κωμικής σειράς New Girl, Λιζ Μεριγουέδερ έχει αναλάβει να γράψει το σενάριο, σύμφωνα με το THR. Το βιβλίο The Woman In Me σημείωσε τεράστια επιτυχία με πωλήσεις πάνω από 2,5 εκατομμυρίων αντίτυπων μόνο στις ΗΠΑ και ενός εκατομμυρίου παγκοσμίως την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, τον Οκτώβριο του 2023.

Το ηχητικό βιβλίο - με αφήγηση από τη σταρ του Χόλιγουντ Μισέλ Ουίλιαμς με εισαγωγή από τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς - ήταν επίσης η κυκλοφορία με τις ταχύτερες πωλήσεις στην ιστορία του εκδοτικού οίκου Simon & Schuster. Το βιβλίο περιέχει μια σειρά από αξιοσημείωτες αποκαλύψεις για την καριέρα της, τις σχέσεις της, τα 13 χρόνια υπό επιμέλεια και τις προσωπικές της εμπειρίες.

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Μπρίτνεϊ. Είμαι θαυμαστής από τότε που ήμουν μικρός και ήταν κι αυτή μικρή και ήταν μία από τους 12 καλλιτέχνες στο Shrine Auditorium. Θέλω λοιπόν να της αποδώσω δικαιοσύνη και να πω την ιστορία της σωστά. Αλλά θα δούμε. Το αναπτύσσουμε τώρα και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας» έχει δηλώσει ο σκηνοθέτης Τζον Μ. Τσου.

Πηγή: skai.gr

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