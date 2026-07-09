Ίλον Μασκ: Χυδαία επίθεση στον ιστορικό Τομ Χόλαντ για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Ίλον Μασκ προκάλεσε αντιδράσεις με σχόλιό του στο X, καθώς επιτέθηκε με χυδαίο χαρακτηρισμό στον Άγγλο ιστορικό Τομ Χόλαντ, ο οποίος υπερασπίστηκε την πολυσυζητημένη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Η νέα ταινία του Νόλαν, βασισμένη στο αρχαίο ελληνικό έπος του Ομήρου, έχει βρεθεί στο επίκεντρο διαδικτυακής διαμάχης, με αφορμή κυρίως τις επιλογές στο καστ και τις κατηγορίες περί «woke» προσέγγισης.

Το σχόλιο του Μασκ που άναψε φωτιές

Ο Τομ Χόλαντ, γνωστός ιστορικός και συμπαρουσιαστής του podcast «The Rest is History», αναδημοσίευσε θετική κριτική για την ταινία, σχολιάζοντας πως κάποιοι άνθρωποι περίμεναν πρώτα να τη δουν πριν εκφράσουν άποψη.

To the premiere of The Odyssey! pic.twitter.com/DkwPDrohMQ — Tom Holland (@holland_tom) July 6, 2026

Ο Ίλον Μασκ απάντησε στην ανάρτηση με έναν προσβλητικό χαρακτηρισμό, γράφοντας πως ο Τομ Χόλαντ είναι «c**k» («καημένος/ανθρωπάκι/υποτακτικός άντρας). Η ανάρτηση του ιδιοκτήτη του X συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και προκάλεσε έντονη συζήτηση. Παραμένει ασαφές αν ο Μασκ αναφερόταν πράγματι στον ιστορικό Τομ Χόλαντ ή αν τον μπέρδεψε με τον ηθοποιό, ο οποίος συμμετέχει στην ταινία.

Η απάντηση του Τομ Χόλαντ

Ο ιστορικός δεν άφησε ασχολίαστη την επίθεση και επανήλθε, υπερασπιζόμενος ξανά την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

Όπως ανέφερε, η «Οδύσσεια» είναι μια εξαιρετική ταινία και όσοι αρνούνται να τη δουν επειδή τη θεωρούν «woke» χάνουν οι ίδιοι. Σε νεότερο σχόλιό του, πρόσθεσε πως όσοι αγαπούν τις προηγούμενες ταινίες του Νόλαν, πιθανότατα θα αγαπήσουν και αυτή. Η ταινία έχει προκαλέσει αντιδράσεις κυρίως για την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης, αλλά και για τη συμμετοχή άλλων μη Ελλήνων ηθοποιών στο καστ.

More praise for The Odyssey from people who - shockingly - have actually waited to see it before giving their opinion. https://t.co/o9UPOJ3c7F — Tom Holland (@holland_tom) July 7, 2026

Σχόλια και αναρτήσεις στα social media υποστηρίζουν πως η παραγωγή αγνοεί τις ελληνικές ρίζες των μυθολογικών προσώπων, ενώ άλλοι υπερασπίζονται το καλλιτεχνικό δικαίωμα του σκηνοθέτη να προσεγγίσει το έργο με σύγχρονη ματιά. Αντιδράσεις έχουν επίσης προκαλέσει η συμμετοχή της Ζεντάγια, του Τράβις Σκοτ και του Έλιοτ Πέιτζ, με τη συζήτηση να παίρνει γρήγορα διαστάσεις πολιτισμικού πολέμου στο διαδίκτυο.

Tom Holland is such a cuck — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2026

Πηγή: skai.gr

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