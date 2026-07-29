Πρόσκαιρες νεφώσεις, λίγες βροχές και τοπικά θυέλλωδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Τετάρτη ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς, στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ορεινά. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τμήματα βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και βαθμιαία τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και βαθμιαία τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 με 32 και στα νότια 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.



Πηγή: skai.gr

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