Η διπλωματία του Καράκας κάλεσε χθες Τρίτη τον ιρανό πρεσβευτή στη Βενεζουέλα, στον οποίο επέδωσε νότα διαμαρτυρίας για «περιφρονητικά και ανάρμοστα σχόλια» —τα οποία αποδίδονται στον υπουργό Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον Αμπάς Αραγτσί—, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

«Ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη Βενεζουέλα κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών για να του επιδοθεί νότα διαμαρτυρίας όσον αφορά περιφρονητικά και ανάρμοστα σχόλια σε βάρος των θεσμών και των αρχών της Βενεζουέλας», σύμφωνα με το κείμενο.

Ερωτηθείσες από το Γαλλικό Πρακτορείο, οι αρχές της Βενεζουέλας απέφυγαν να ξεκαθαρίσουν ποιες ακριβώς ήταν οι δηλώσεις που προκάλεσαν την αντίδρασή τους αυτή· ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ο ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί τόνισε, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, πως το Ιράν «δεν είναι Βενεζουέλα».

Πηγή: skai.gr

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