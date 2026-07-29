Οι παγκόσμιοι ενεργειακοί διάδρομοι δεν αποτελούν πλέον απλώς δίκτυα μεταφοράς. Έχουν εξελιχθεί σε εργαλεία γεωπολιτικής ισχύος. Αυτό που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε υποδομή της παγκόσμιας οικονομίας, σήμερα θυμίζει μια σύνθετη σκακιέρα, όπου ένας και μόνο γεωπολιτικός δρών, ελέγχοντας το κατάλληλο γεωγραφικό σημείο, μπορεί να επηρεάσει τις ενεργειακές ροές, τις ασφαλιστικές αγορές, τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και τελικά τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας και την πολιτική σταθερότητα.

Τα στρατηγικά θαλάσσια περάσματα, που επί δεκαετίες λειτουργούσαν στη βάση του διεθνούς δικαίου και του κοινού συμφέροντος, μετατρέπονται ολοένα και περισσότερο σε μέσα άσκησης πίεσης και εξαναγκασμού. Κάθε κρίση στον Περσικό Κόλπο ή στην Ερυθρά Θάλασσα μεταφέρεται σχεδόν ακαριαία στις τιμές της ενέργειας, στα ναύλα, στις αλυσίδες εφοδιασμού και τελικά στον πληθωρισμό, από το Ρότερνταμ έως το Τόκιο και τη Νέα Υόρκη. Ο γεωγραφικός χάρτης έχει καταστεί πλέον πεδίο στρατηγικού ανταγωνισμού.

Υπάρχει, όμως, και μια λιγότερο προβεβλημένη αλλά εξίσου σημαντική εξέλιξη. Ορισμένες γεωγραφίες δεν μετατρέπονται σε πεδία αντιπαράθεσης ή εκβιασμού, αλλά σε πυλώνες σταθερότητας και συνεργασίας. Η Ελλάδα αποτελεί ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Μαύρης Θάλασσας, αξιοποιεί τη γεωγραφική της θέση όχι ως πηγή ευαλωτότητας αλλά ως στρατηγικό πλεονέκτημα, οικοδομώντας ένα νέο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας, ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής διασυνδεσιμότητας.

Η στρατηγική αυτή μετάβαση αποτυπώνεται σε τρεις εξελίξεις:

Πρώτον, στην ενέργεια. Η ανάπτυξη των ελληνικών υποδομών LNG, των FSRU, του Κάθετου Διαδρόμου και των ενεργειακών διασυνδέσεων της Ανατολικής Μεσογείου καθιστούν την Ελλάδα κρίσιμο κόμβο διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών της Ευρώπης. Όσο αυξάνεται η αβεβαιότητα γύρω από παραδοσιακές ενεργειακές οδούς, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η αξία εναλλακτικών, αξιόπιστων διαδρομών που μειώνουν την εξάρτηση από μεμονωμένα σημεία συμφόρησης.

Δεύτερον, στη συνδεσιμότητα. Ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC), σε συνδυασμό με τον Κάθετο Διάδρομο, αναβαθμίζει την Ελλάδα σε πύλη εισόδου της Ευρώπης. Δημιουργεί νέες εναλλακτικές για το εμπόριο, τις μεταφορές, τα δεδομένα και τις επενδύσεις, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Τρίτον, στις στρατηγικές συνεργασίες. Η εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ, το σχήμα 3+1 με την Κύπρο και το Ισραήλ, καθώς και οι επενδύσεις σε κυβερνοασφάλεια, ενεργειακή ασφάλεια, υποδομές δεδομένων και τεχνολογίες αιχμής, αποδεικνύουν ότι η σταθερότητα δεν είναι αποτέλεσμα τύχης. Είναι προϊόν στρατηγικού σχεδιασμού, θεσμικής συνέπειας και κοινών επενδύσεων στην ασφάλεια και την εμπιστοσύνη.

Το στρατηγικό συμπέρασμα είναι σαφές. Σε μια εποχή όπου η γεωγραφία εργαλειοποιείται και τα στρατηγικά περάσματα μετατρέπονται σε μέσα άσκησης ισχύος, η αποτελεσματικότερη απάντηση δεν είναι αποκλειστικά η στρατιωτική αποτροπή. Είναι η δημιουργία εναλλακτικών δικτύων ενέργειας, ψηφιακής συνδεσιμότητας, μεταφορών, υποδομών και θεσμικής εμπιστοσύνης. Τα κράτη που μπορούν να προσφέρουν αυτές τις εναλλακτικές δεν αποκτούν απλώς μεγαλύτερη ασφάλεια αλλά καθίστανται στρατηγικά αναντικατάστατα.

Διαχρονικά, η γεωγραφία της Ελλάδας αντιμετωπιζόταν κυρίως μέσα από το πρίσμα της ιστορίας, του πολιτισμού και του τουρισμού. Σήμερα, εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς πολλαπλασιαστές ισχύος της Ευρώπης και της διατλαντικής κοινότητας. Ίσως τελικά η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας να μην είναι ποιος ελέγχει τα σημεία συμφόρησης, αλλά ποιος μπορεί να οικοδομήσει τις γέφυρες που τα καθιστούν λιγότερο κρίσιμα.

* Ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος είναι πρόεδρος του U.S. Greece Trade & Investment Council