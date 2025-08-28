Λογαριασμός
Μεταμόρφωση: Αγνώριστος ο Τζουντ Λο ως Βλαντίμιρ Πούτιν στην ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» - Φωτό

Στη φωτογραφία, ο Βρετανός ηθοποιός έχει μακιγιαριστεί αναλόγως ως ο Ρώσος πρόεδρος, αλλά όλοι αναμένουν ότι θα δώσει και ρεσιτάλ ερμηνείας

Τζουντ Λο: Αγνώριστος ως Βλαντίμιρ Πούτιν στην ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου»

Μεταμόρφωση... Αγνώριστος είναι ο οσκαρικός Βρετανός ηθοποιός Τζουντ Λο ως Βλαντίμιρ Πούτιν στην ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου», που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο. 

Η ταινία, που αναμένεται συναρπαστική, παρακολουθεί την άνοδο του Πούτιν στην εξουσία εν μέσω του μετασοβιετικού χάους, με τη βοήθεια ενός πανέξυπνου συμβούλου. 

Στη φωτογραφία, ο Βρετανός ηθοποιός έχει μακιγιαριστεί αναλόγως ως ο Ρώσος πρόεδρος, αλλά όλοι αναμένουν ότι θα δώσει και ρεσιτάλ ερμηνείας, που ίσως οδηγήσει σε μια ακόμη οσκαρική υποψηφιότητα.

Η ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ιταλοελβετού Τζουλιάνο ντα Έμπολι του 2022, με τη σκηνοθεσία και το σενάριο να έχει αναλάβει ο Ολιβιέ Ασαγιάς, γνωστός για το βραβευμένο υπερφυσικό ψυχολογικό θρίλερ του, «Personal Shopper», και το κατασκοπευτικό θρίλερ του Netflix, «The Wasp Network». 

Στην ταινία συμπρωταγωνιστούν ο Πολ Ντέινο, ο Τζέφρι Ράιτ, καθώς και η βραβευμένη με Όσκαρ Αλίσια Βικάντερ. 

