Η σταρ του Χόλιγουντ Ντέμι Μουρ, η βραβευμένη με Όσκαρ Κινέζα σκηνοθέτρια Κλόι Ζάο και ο Σουηδός ηθοποιός Στέλαν Σκάρσγκαρντ είναι μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής του 79ου Φεστιβάλ των Καννών, πρόεδρος της οποίας θα είναι ο Νοτιοκορεάτης κινηματογραφιστής Παρκ Τσαν-γουκ, ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές.

Η κριτική επιτροπή, στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης ο σεναριογράφος Πολ Λάβερτι και ο ηθοποιός Άιζακ ντε Μπανκολέ, θα απονείμει μεταξύ άλλων τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ του 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τη 12η έως την 23η Μαΐου. Το 2025, την ανώτατη αυτή διάκριση είχε λάβει η ταινία Ένα Απλό Ατύχημα του Ιρανού αντιφρονούντα σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί.

Η σκηνοθέτρια και σεναριογράφος από το Βέλγιο Λόρα Βάντελ, ο Χιλιανός κινηματογραφιστής Ντιέγκο Σέσπεδες και η παραγωγός Ρουθ Νέγκα ολοκληρώνουν αυτήν την εννεαμελή κριτική επιτροπή, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει ανάμεσα σε 22 ταινίες που θα διαγωνιστούν και να απομείνει πολλά άλλα βραβεία (ερμηνείας, σεναρίου…) στο πλαίσιο του δεκαπενθήμερου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Το λαμπερό «πρώτο όνομα» αυτής της επιτροπής, η Ντέμι Μουρ επανέρχεται στην Κρουαζέτ, όπου είχε κάνει αίσθηση το 2024 με την ταινία The Substance της Γαλλίδας Κοραλί Φαρζά, η οποία είχε κερδίσει το βραβείο σεναρίου και είχε σηματοδοτήσει την επιστροφή της πρωταγωνίστριας μεγάλων επιτυχιών της δεκαετίας του 1990.

Πηγή: skai.gr

