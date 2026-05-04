Ο Σπάικ Λι υπερασπίστηκε την ταινία «Michael», αφού πολλοί επέκριναν την παράλειψη των ισχυρισμών για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του ποπ σταρ. Η κριτική τους «δεν ταιριάζει στο χρονοδιάγραμμα της ταινίας» επισήμανε ο Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος και ηθοποιός.

Η ταινία «Michael», η οποία εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα του εκλιπόντος ποπ τραγουδιστή, ακολουθεί τον Μάικλ Τζάκσον από τα πρώτα του χρόνια στους Jackson 5 έως την εποχή που κατάκτησε την κορυφή το 1988, όταν βρισκόταν σε περιοδεία για το άλμπουμ «Bad».

Η επιλογή να ολοκληρωθεί η ιστορία σε αυτό το στάδιο προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η ταινία δεν ασχολείται με τους ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που έγιναν εναντίον του πριν από τον θάνατό του το 2009 και αντίθετα τους αφήνει εντελώς έξω.

«Έχω δει το "Michael" δύο φορές. Το λατρεύω» δήλωσε ο Λι στη Λόρα Κόουτς του CNN. «Πρώτα απ' όλα, αν είσαι κριτικός κινηματογράφου και παραπονιέσαι για όλα αυτά τα άλλα πράγματα, η ταινία τελειώνει το 1988. Και αυτά για τα οποία μιλάς, οι κατηγορίες, συνέβησαν [αργότερα]. Άρα ασκείς κριτική στην ταινία για κάτι που θέλεις να έχει, αλλά δεν λειτουργεί στο χρονοδιάγραμμα της ταινίας» τόνισε. «Αλλά εμφανίστηκαν άνθρωποι. Σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι έδειξαν την αγάπη τους» πρόσθεσε.

Η βιογραφική ταινία, σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά, η οποία κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους την περασμένη εβδομάδα, έχει πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Τζάκσον, Τζάαφαρ Τζάκσον, στο ντεμπούτο του ως τραγουδιστή, μαζί με τον Κόλμαν Ντομίνγκο ως τον πατέρα του, Τζο Τζάκσον και τη Νία Λονγκ ως τη μητέρα του, Κάθριν.

Ανατρέχοντας στην προσωπική του σχέση με τον Τζάκσον και τον τραγουδιστή Πρινς, ο Λι είπε ότι του λείπουν και οι δύο και πρόσθεσε: «Εννοώ, αυτοί είναι οι αδερφοί μου. Συνεργάστηκα και με τους δύο. Και οι δύο όμορφοι, όμορφοι άνθρωποι».

Ο Λι σκηνοθέτησε το μουσικό βίντεο του Τζάκσον το 1996 για το «They Don’t Care About Us» και αργότερα γύρισε δύο ντοκιμαντέρ, το Bad 25 (2012) και το Michael Jackson’s Journey from Motown to Off the Wall (2016).

Πηγή: skai.gr

