Η πολυβραβευμένη «Art» με πρωταγωνιστές τους Ρέιφ Φάινς, Κόλιν Φάρελ και Βάγκνερ Μόουρα

Οι υποψήφιοι για Όσκαρ Ρέιφ Φάινς, Κόλιν Φάρελ και Βάγκνερ Μόουρα ενώνουν τις δυνάμεις τους στην πολυβραβευμένη κωμωδία με τίτλο «Art». Πρόκειται για την αγγλόφωνη διασκευή του εμβληματικού θεατρικού έργου της Γιασμίνα Ρεζά, η οποία συγκεντρώνει μια ομάδα κορυφαίων συντελεστών. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βραζιλιάνος Φερνάντο Μεϊρέγιες, ενώ το σενάριο ο πολυβραβευμένος Κρίστοφερ Χάμπτον.

Το έργο πραγματεύεται με χιούμορ και διεισδυτικότητα τη σχέση της τέχνης με τη φιλία μέσα από την ιστορία των Serge, Marc και Yvan. «Ο Serge, ακολουθώντας το πάθος του για τη μοντέρνα τέχνη, αγοράζει έναν μεγάλο, πανάκριβο λευκό πίνακα, που έχει πάνω του μόνο κάποιες ανεπαίσθητες λευκές γραμμές. Ο Marc μένει εμβρόντητος που ο φίλος του ξόδεψε μια περιουσία για κάτι τέτοιο και η σχέση τους κλονίζεται λόγω των αντικρουόμενων απόψεών τους για την τέχνη. Ο ταλαιπωρημένος Yvan βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα στα πυρά. Στην προσπάθειά του να φανεί αρεστός και στους δύο και να κατευνάσει τα πνεύματα, καταφέρνει τελικά να κάνει την κατάσταση ακόμη χειρότερη».

Το έργο πρωτοανέβηκε στο Παρίσι το 1994 και έκτοτε έχει διαγράψει μια θριαμβευτική πορεία στο West End, το Μπρόντγουεϊ, το Σίδνεϊ, αλλά και την Ελλάδα. Την παραγωγή της ταινίας έχουν αναλάβει ο Τσαρλς Φιντς και η Τρέισι Σίγουορντ, ενώ η εταιρεία 193 του Πάτρικ Βάκσμπεργκερ θα την παρουσιάσει στην αγορά των Καννών.

Το πρότζεκτ αποτελεί τη νέα συνεργασία του Μεϊρέγιες με τον Φάινς, 21 χρόνια μετά την οσκαρική ταινία «The Constant Gardner», αλλά και με τον Φάρελ, μετά τη σειρά της Apple «Sugar». Σύμφωνα με το Deadline, αυτή την περίοδο, ο Μεϊρέγιες ολοκληρώνει το στάδιο μεταπαραγωγής της ταινίας του Netflix «Here Comes the Flood», με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Πάτινσον και Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.