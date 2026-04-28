Διχάζει η τάση στα σινεμά: Θεατές χορεύουν στην προβολή του «Michael»

Υπάρχει μια νέα χορευτική τάση που λαμβάνει χώρα στις προβολές της νέας βιογραφικής ταινίας για τον Μάικλ Τζάκσον, η οποία πραγματικά διχάζει τους θεατές στους κινηματογράφους.

Η ταινία «Michael» άρχισε να προβάλλεται στους κινηματογράφους την περασμένη εβδομάδα και πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του εκλιπόντος σταρ, Τζάαφαρ Τζάκσον, ως Μάικλ Τζάκσον. Παρά την αμφισβήτηση και την προσέλκυση μιας σε μεγάλο βαθμό χλιαρής έως ανάμεικτης αντίδρασης από τους κριτικούς, η βιογραφική ταινία εξελίσσεται σε τεράστια εμπορική επιτυχία στο box office - αποφέροντας 217 εκατομμύρια παγκοσμίως. Επίσης είναι η μουσική βιογραφική ταινία με την πιο θεαματική έναρξη στο box office.

Στην ταινία ακούγονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες του Τζάκσον και σε πολλές από τις προβολές οι θαυμαστές σηκώνονται από τις θέσεις τους και αρχίζουν να χορεύουν υπό τους ήχους του soundtrack. Η τάση που εξαπλώνεται με γρήγορους ρυθμούς ήδη διχάζει τους θαυμαστές.

Ενώ πολλοί έχουν χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικρίνουν όσους θέλουν να χορέψουν στον κινηματογράφο αντί να παρακολουθήσουν την ταινία, κάποιοι την έχουν περιγράψει ως «μία από τις καλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες» που είχαν ποτέ.

«Σκεφτόμουν να πάω να δω το "Michael" αύριο στον κινηματογράφο, αλλά τέτοια πράγματα με κάνουν να θέλω να το παρακολουθήσω στο σπίτι» έγραψε θαυμαστής, κοινοποιώντας πλάνα ενός θεατή να εκτελεί μια από τις φιγούρες του Τζάκσον κάτω από την οθόνη. «Αν πληρώσω για να δω μια ΤΑΙΝΙΑ, δεν θέλω να δω κανέναν άλλον να χορεύει εκτός από τον Μάικλ» σημείωσε.

«Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να απολαμβάνεις τη στιγμή και στο να διαταράσσεις την εμπειρία όλων των άλλων» συμφώνησε ένας άλλος θαυμαστής, ενώ τρίτος πρόσθεσε: «Δεν θέλω να δω κάτι παρόμοιο. Ως πελάτης που πληρώνει, θα προτιμούσα να παρακολουθήσω την ταινία που πλήρωσα για να δω και όχι κάποιο ναρκισσιστή ... που προσπαθεί να δημιουργήσει μια viral στιγμή» ανέφερε. «Ο Μάικλ Τζάκσον έφτιαξε μουσική για να μπορούν οι άνθρωποι να χορεύουν με αυτήν» σημειώνεται σε άλλο σχόλιο στο Χ, και κάποιος άλλος έκανε λόγο για «μαγική εμπειρία».

Πηγή: skai.gr

