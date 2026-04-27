Κορεατικό Αρχείο Κινηματογράφου: Αφιέρωμα στα 30 χρόνια καριέρας του Χονγκ Σανγκ-σου

Ο Κορεάτης σκηνοθέτης Χονγκ Σανγκ-σου συμπληρώνει 30 χρόνια στον κινηματογράφο και για έβδομη συνεχόμενη χρονιά προσκλήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Το Κορεατικό Αρχείο Κινηματογράφου με αφορμή την επέτειο από το ντεμπούτο του σκηνοθέτη με την ταινία «The Day a Pig Fell into the Well» διοργανώνει ειδικό αφιέρωμα με τίτλο "Hong Sang-soo Retrospective: Introduction".

Από τις 2 Μαϊου έως τις 13 Ιουνίου συνολικά 34 ταινίες θα προβληθούν σε έξι εβδομάδες, από την πρώτη του ταινία του 1996 έως το νέο του κινηματογραφικό έργο «The Day She Returns» που έχει προγραμματιστεί για προβολή στους κινηματογράφους στις 6 Μαϊου.

Η ταινία ακολουθεί μια πρώην αγαπημένη ηθοποιό που επιστρέφει στην ανεξάρτητη κινηματογραφική σκηνή και αντιμετωπίζει δημοσιογράφους μετά από ένα μακρύ διάλειμμα λόγω μητρότητας.

Ενώ το διεθνές κοινό εξυμνεί τα κινηματογραφικά του επιτεύγματα, μεταξύ άλλων το «A Traveler's Needs» και το «The Novelist's Film» η φήμη του στη Νότια Κορέα έχει αμαυρωθεί από σκάνδαλο εξωσυζυγικής σχέσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα του κορεατικού Τύπου. Ο Χονγκ αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας στην Κορέα το 2017, όταν ο ίδιος και η νυν σύντροφός του Κιμ Μιν – χι παραδέχτηκαν την εξωσυζυγική τους σχέση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το «On the Beach at Night Alone».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Right Now, Wrong Then» του 2015.

Ο Κορεάτης σεναριογράφος και σκηνοθέτης Χονγκ Σανγκ -σου σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Chung-Ang στη Σεούλ, στο Κολλέγιο Τεχνών της Καλιφόρνια και στη Σχολή του Ινστιτούτου Τέχνης του Σικάγο. ¨Εχει σκηνοθετήσει τις ταινίες The Day He Arrives (2011), Right Now, Wrong Then (2015), Hotel by the River (2018) και In Our Day (2023).

Oι περισσότερες ταινίες του Χονγκ διαδραματίζονται στη Νότια Κορέα, έχουν κοινό στοιχείο την έντονη ευαισθησία για τον τόπο και την εποχή και είναι γνωστές για τις εξερευνήσεις της καθημερινής ζωής στην ασιατική χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.