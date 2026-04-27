«Michael»: Εκρηκτικό ντεμπούτο με 217 εκατ. δολάρια – Ρεκόρ στο box office

Η ταινία «Michael», η πολυαναμενόμενη βιογραφία του «βασιλιά της ποπ» Μάικλ Τζάκσον, κατάφερε να διαψεύσει τις αρνητικές προβλέψεις και να σημειώσει εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία από το πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακο προβολής της.

Παρά τις μέτριες έως αρνητικές κριτικές και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισε κατά την παραγωγή, η ταινία συγκέντρωσε 97 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και συνολικά 217 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, «σπάζοντας» το ρεκόρ για το μεγαλύτερο άνοιγμα βιογραφικής ταινίας όλων των εποχών. Τον Μάικλ Τζάκσον υποδύεται ο ανιψιός του, Τζαφάρ Τζάκσον. Είναι γιος του Ζερμαίν Τζάκσον, ο οποίος συμμετείχε με τον Μάικλ και τους άλλους αδελφούς τους Τζάκι, Τίτο και Μάρλον στο ποπ συγκρότημα Jackson 5.

Σε διεθνές επίπεδο, οι εισπράξεις έφτασαν τα 120,4 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας μεγάλες επιτυχίες του είδους όπως το «Oppenheimer» (180,4 εκατ. δολάρια παγκοσμίως στο άνοιγμα το 2023) και το «Bohemian Rhapsody» (124 εκατ. δολάρια το 2018). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία, μια από τις μεγαλύτερες αγορές θαυμαστών του Μάικλ Τζάκσον, όπου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το άνοιγμα των 97 εκατομμυρίων δολαρίων ξεπέρασε επίσης προηγούμενα ρεκόρ βιογραφικών ταινιών, αφήνοντας πίσω το «Oppenheimer» (82 εκατ.), το «Straight Outta Compton» (60,2 εκατ.) και το «Bohemian Rhapsody» (51 εκατ.).

Παράλληλα, η υποδοχή από τους κριτικούς ήταν αρκετά ψυχρή, με τη βαθμολογία να αγγίζει μόλις το 38%, ενώ το κοινό έδειξε εντελώς διαφορετική στάση, δίνοντας ποσοστό αποδοχής που φτάνει το 97%. Πολλοί κριτικοί κατηγόρησαν την ταινία ότι αποφεύγει να εμβαθύνει στις πιο σκοτεινές και αμφιλεγόμενες πτυχές της ζωής του Μάικλ Τζάκσον, ωστόσο οι θεατές φαίνεται πως αγκάλιασαν τη μουσική κληρονομιά και τη σκηνική του παρουσία.

‘MICHAEL’ earned $217.4 million worldwide and $97 million domestically in its first weekend, marking the biggest biopic opening of all time.



It cost $200 million to produce. pic.twitter.com/qFe9CGupTg — Pop Base (@PopBase) April 26, 2026

Ο πρόεδρος της εταιρείας Lionsgate, Άνταμ Φόγκελσον, δήλωσε ότι η επιτυχία δεν ήταν εντελώς απρόσμενη, καθώς υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από το κοινό ήδη πριν την κυκλοφορία. Όπως ανέφερε, η ταινία κατάφερε να κινητοποιήσει ένα ευρύ φάσμα θεατών, παρά το ρίσκο που ενέχει η ενασχόληση με μια τόσο αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.

Η φήμη του Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος πέθανε το 2009 σε ηλικία 50 ετών, έχει επανειλημμένα δεχθεί πλήγματα λόγω κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες και είχε αθωωθεί στη μοναδική ποινική δίκη του το 2005, αν και είχε παραδεχτεί ότι φιλοξενούσε παιδιά στο δωμάτιό του. Το 1994 είχε επίσης καταβάλει 23 εκατομμύρια δολάρια σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Τζόρνταν Τσάντλερ, γεγονός που αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο για την ταινία. Συγκεκριμένα, το τρίτο μέρος της αρχικής εκδοχής της ταινίας επικεντρωνόταν στις συγκεκριμένες κατηγορίες, ωστόσο οι όροι της συμφωνίας για την ταινία απαγόρευαν οποιαδήποτε αναφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση. Τελικά, ο σκηνοθέτης, Antoine Fuqua, και ο σεναριογράφος, Τζον Λόγκαν, αναδιαμόρφωσαν την ιστορία, επιλέγοντας να ολοκληρώνεται το 1988, πριν από την εμφάνιση των κατηγοριών.

Παρά τις δυσκολίες, η ταινία εξελίχθηκε σε μεγάλη εμπορική επιτυχία, με το συνολικό κόστος παραγωγής να πλησιάζει τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Για να περιορίσει το ρίσκο, η Lionsgate πούλησε τα διεθνή δικαιώματα διανομής στη Universal, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη συνέχειας, με τον σκηνοθέτη να δηλώνει ότι δεν αποκλείεται η δημιουργία και τρίτης ταινίας.

Ωστόσο, η ταινία δεν έμεινε χωρίς αντιδράσεις από το οικογενειακό περιβάλλον του καλλιτέχνη. Η αδελφή του, Τζάνετ Τζάκσον, δεν συμμετείχε στο πρότζεκτ, ενώ η κόρη του, Πάρις Τζάκσον, χαρακτήρισε την ταινία «φανταστικό κόσμο», εκφράζοντας τη διαφωνία της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα της ταινίας «Michael», το «Bohemian Rhapsody» παραμένει η πιο εμπορικά επιτυχημένη μουσική βιογραφία όλων των εποχών με συνολικά έσοδα 910 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το «Oppenheimer» διατηρεί το ρεκόρ -συνολικά- για τις βιογραφικές ταινίες με 975 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Πηγή: skai.gr

