Η Αν Χάθαγουεϊ και η Ντακότα Τζόνσον μοιράζονται ένα παθιασμένο φιλί στο νέο τρέιλερ του επερχόμενου θρίλερ «Verity», προκαλώντας ήδη έντονες αντιδράσεις. Η 43χρονη σταρ, Αν Χάθαγουεϊ, γνωστή από το «Devil Wears Prada 2», και η 36χρονη πρωταγωνίστρια του «Splitsville», Ντακότα Τζόνσον, εντυπωσιάζουν σε μια σκηνή που τις δείχνει να φιλιούνται παθιασμένα στο σχεδόν δίλεπτο τρέιλερ, το οποίο κυκλοφόρησε από την Amazon MGM Studios.

Σε ένα σημείο του βίντεο, η Τζόνσον ανταλλάσσει ένα καυτό φιλί με τον Josh Hartnett (Τζος Χάρτνετ), πριν η Χάθαγουεϊ πάρει τη θέση του, με τη σκηνή να κορυφώνεται με ένα αιματηρό δάγκωμα που σοκάρει.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Colleen Hoover (Κολίν Χούβερ), το οποίο διασκεύασε για τη μεγάλη οθόνη ο Νικ Αντόσκα, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάικλ Σόουολτερ.

Το «Verity» ακολουθεί τη Λόουεν Άσλεϊ, μια συγγραφέα που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και βρίσκει απροσδόκητα μια ευκαιρία ζωής όταν της γίνεται μια δελεαστική επαγγελματική πρόταση. Η Βέριτι Κρόφορντ (Χάθαγουεϊ) είναι μια επιτυχημένη συγγραφέας θρίλερ, όμως μετά από ένα μυστηριώδες ατύχημα που την αφήνει ανήμπορη, ο σύζυγός της Τζέρεμι (Χάρτνετ) ζητά από τη Λόουεν να τη βοηθήσει.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Ismael Cruz Cordova και Brady Wagner. Η συμμετοχή της Χάθαγουεϊ ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2024, λίγο μετά την κυκλοφορία της κινηματογραφικής μεταφοράς του βιβλίου της Χούβερ «It Ends With Us».

Πηγή: skai.gr

