Μάικλ Μπ. Τζόρνταν: «Δεν ξέρω πού να βάλω το Όσκαρ μου»

Σχεδόν δύο μήνες μετά τα Όσκαρ και ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B. Jordan) ακόμα αναζητά την ιδανική θέση για το πρώτο του αγαλματίδιο. «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται... στην ντουλάπα μου. Εκεί το έχω τώρα», δήλωσε χαμογελώντας ο διάσημος ηθοποιός στο E! News, κατά την πρεμιέρα της ταινίας κινουμένων σχεδίων του Netflix, «Swapped».

Όταν ρωτήθηκε για την τύχη του βραβείου που κέρδισε στις 15 Μαρτίου, εξήγησε: «Είναι από εκείνα τα πράγματα που δεν ξέρεις ακριβώς πού να τα βάλεις. Του έχω αλλάξει θέση, πολλές φορές μέχρι τώρα».

Michael B. Jordan revealed during an exclusive E! News interview at the Swapped Los Angeles premiere March 26 the surprising place he keeps his Oscar award: “Right now? It’s in my closet.” https://t.co/C1XCHwjhLt pic.twitter.com/8MXBltQHuD — E! News (@enews) April 27, 2026

Ο Τζόρνταν και ο σταθερός συνεργάτης του, Ράιαν Κούγκλερ, σημείωσαν τεράστια επιτυχία σε κοινό και κριτικούς με το περσινό θρίλερ «Sinners». Η ταινία απέσπασε συνολικά τέσσερα Όσκαρ, ανάμεσα στα οποία και αυτό του Α' Ανδρικού Ρόλου για τον ηθοποιό.

«Αλλά το έχω αφήσει πίσω μου πια. Αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος στο επόμενο βήμα», συνέχισε ο σταρ ο οποίος δανείζει τη φωνή του στο «Swapped» όπου υποδύεται ένα μικροσκοπικό πλάσμα του δάσους, τον Ollie, που αλλάζει κατά λάθος σώμα με το αρπακτικό πουλί Ivy (Τζούνο Τεμπλ). Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στη πλατφόρμα την 1η Μαΐου.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το PEOPLE, ο Τζόρνταν υπογράφει τη σκηνοθεσία ενώ θα βρίσκεται και στο πρωταγωνιστικό καστ του νέου ριμέικ της ταινίας «The Thomas Crown Affair». Πρόκειται για μία επανεκτέλεση τoυ κλασικού φιλμ του 1968 με πρωταγωνιστές τους Στιβ ΜακΚουίν και Φέι Ντάναγουεϊ, το οποίο είχε μεταφερθεί ξανά στη μεγάλη οθόνη το 1999 με τους Πιρς Μπρόσναν και Ρενέ Ρούσο. Στο φετινό CinemaCon ο Τζόρνταν παρουσίασε ένα τρέιλερ της ταινίας στην οποία συμπρωταγωνιστεί η Άντρια Αριόνα.

«Ονειρευόμουν να κάνω αυτή την ταινία εδώ και χρόνια», δήλωσε από τη σκηνή του ετήσιου συνεδρίου αποκαλύπτοντας ότι είδε την ταινία του 1999 όταν ήταν 12 ετών και σκέφτηκε, σύμφωνα με το Entertainment Weekly: «Θέλω να παίξω σε ένα τέτοιο φιλμ κάποια μέρα».

Το «The Thomas Crown Affair» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 7 Μαρτίου 2027. Επίσης θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον Όστιν Μπάτλερ στη νέα εκδοχή του «Miami Vice» με τίτλο «Miami Vice '85», σε σκηνοθεσία Τζόζεφ Κοζίνσκι. H ταινία αποτελεί φόρο τιμής στην διάσημη σειρά των ΄80s, όπου οι Ντον Τζόνσον και Φίλιπ Μάικλ Τόμας άφησαν εποχή ως οι θρυλικοί ντετέκτιβ του ΝΒC.

Πηγή: skai.gr

