«Coco 2»: Η Disney ανακοίνωσε την επιστροφή του Miguel

Η Disney και η Pixar θα μεταφέρουν ξανά τους θαυμαστές του «Coco», στη «Χώρα των Νεκρών». Ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Bob Iger, ανακοίνωσε την παραγωγή του σίκουελ «Coco 2», κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης με τους μετόχους της εταιρείας.

Η ταινία, η οποία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2029. Οι λεπτομέρειες της πλοκής είναι μυστικές, αλλά ο Άιγκερ διαβεβαίωσε ότι η ταινία θα είναι «γεμάτη χιούμορ, συναίσθημα και περιπέτεια».

¡Esta noticia nos ha vuelto un poquititito locos! #Coco2 de Disney y Pixar está en producción pic.twitter.com/4MZ8c1FSF2 — Disney Studios LA (@DisneyStudiosLA) March 20, 2025

Στη σκηνοθετική καρέκλα επιστρέφουν ο Λι Ούνκριχ, δημιουργός του «Coco», μαζί με τον Άντριαν Μολίνα. Την παραγωγή αναλαμβάνει ο Μαρκ Νίλσεν, γνωστός για το «Toy Story 4» και το «Inside Out 2». Η αρχική ταινία είχε μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία στο παγκόσμιο box office, με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 800 εκατ. δολάρια.

Η ιστορία ακολουθεί «τον 12χρονο Miguel, ο οποίος ονειρεύεται να γίνει διάσημος μουσικός. Στην μεξικανική γιορτή Dia de Los Muertos, επιχειρεί να πάει στη «Χώρα των Νεκρών» για να ανακαλύψει την αληθινή ιστορία των προγόνων του». Η ταινία κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και το Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού για την μπαλάντα «Remember Me».

Όπως αναφέρει το Variety, αυτή τη στιγμή η Pixar βρίσκεται στην παραγωγή των «Toy Story 5», «Incredibles 3» και «Hoppers», ενώ η ταινία «Elio» θα κάνει πρεμιέρα το καλοκαίρι.

Πηγή: skai.gr

