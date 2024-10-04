Η Ρέιτσελ Ζέγκλερ εξέφρασε τις ανησυχίες της για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η ηθοποιός, η οποία πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη live-action εκδοχή της «Χιονάτης» (Snow White) μίλησε για ένα περιστατικό που συνδέεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο συνέβη όταν ήταν 18 ετών και της προκάλεσε εκνευρισμό σε νέα συνέντευξή της στο Variety.

«Φοβόμουν πραγματικά μήπως αντικατασταθώ από μια έκδοση του εαυτού μου από Τεχνητή Νοημοσύνη με σαρωτή όταν ήμουν 18 ετών και μετά δεν μπορούσα να ξαναδουλέψω στο πλατό» είπε η Ζέγκλερ. «Τι τους εμποδίζει να τη χρησιμοποιήσουν για το υπόλοιπο της ζωής μου;» πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, κάθε γωνιά του σώματός της φωτογραφήθηκε. Συνολικά 465 φωτογραφίες τραβήχτηκαν για να χρησιμοποιηθούν για επικίνδυνες σκηνές με εικόνες που δημιουργήθηκαν από υπολογιστή - CGI. «Ήταν δυστοπικό» πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας του Σωματείου Ηθοποιών και των Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου, SAG-AFTRA το 2023, η Ρέιτσελ Ζέγκλερ τάχθηκε υπέρ της προστασίας έναντι των κινδύνων της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Χόλιγουντ.

