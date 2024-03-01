«The Bikeriders»: Δείτε το νέο trailer της ταινίας με Austin Butler και Tom Hardy

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Focus Features, ένα νέο τρέιλερ για τη δραματική ταινία του Τζεφ Νίκολς, «The Bikeriders», με πρωταγωνιστές τους Όστιν Μπάτλερ, Τζόντι Κόμερ και Τομ Χάρντι.

Bασισμένη στο φωτογραφικό ομότιτλο βιβλίο του Ντάνι Λιόν, σε σενάριο του Νίκολς η ταινία επικεντρώνεται στην άνοδο μιας λέσχης μοτοσυκλετών στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1960.

«Η Kathy, ένα μέλος των Vandals με ισχυρή θέληση, παντρεμένη με έναν άγριο, απερίσκεπτο μηχανόβιο που ονομάζεται Benny, αφηγείται την εξέλιξη του γκρουπ κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας, ξεκινώντας ως μία τοπική ομάδα από περιθωριακούς, τους οποίους ένωναν οι όμορφες στιγμές, οι μοτοσικλέτες και ο σεβασμός προς το πρόσωπο του Johnny. Μετά χρόνια, νιώθει ότι πρέπει να ανταγωνιστεί τον ισχυρό Johnny για την προσοχή του άντρα της. Σύντομα και οι τρεις αναγκάζονται να πάρουν αποφάσεις σχετικά με την σχέση τους και για την πίστη τους στη λέσχη», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει, επίσης, τους Μάικλ Σάνον, Μάικ Φαιστ, Μπόιντ Χόλμπρουκ και Νόρμαν Ρίντους.

Σημειώνεται ότι ο σκηνοθέτης κάνει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στον κινηματογράφο μετά από οκτώ χρόνια από την τελευταία του προσπάθεια με το «Loving» το 2016.

Μετά από ένα δυναμικό ντεμπούτο της ταινίας στο περσινό Φεστιβάλ του Telluride, η Focus αγόρασε τα δικαιώματα αφού η 20th Century Studios της Disney αποφάσισε να την βγάλει από το καλοκαιρινό πρόγραμμα προβολής λόγω της απεργίας της SAG-AFTRA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

