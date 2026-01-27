BAFTA 2026: Φαβορί, απρόσμενες υποψηφιότητες και οι προάγγελοι των Όσκαρ

Λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις, τα Βραβεία BAFTA Κινηματογράφου ετοιμάζονται να δώσουν τον παλμό της τελικής ευθείας προς τα Όσκαρ, επιβεβαιώνοντας φαβορί και καταγράφοντας ορισμένες ηχηρές απουσίες. Οι υποψηφιότητες ανακοινώνονται σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026. Παραδοσιακά, τα BAFTA λειτουργούν ως βαρόμετρο για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν στο Χόλιγουντ.

Τα φαβορί της χρονιάς

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κριτικών και αναλυτών, ταινίες όπως τα «Hamnet», «Sinners», «Bugonia» και «One Battle After Another» αναμένεται να κυριαρχήσουν στις φετινές λίστες υποψηφιοτήτων. Πρόκειται για παραγωγές που έχουν ήδη ξεχωρίσει τόσο καλλιτεχνικά όσο και εμπορικά.

Στις ερμηνευτικές κατηγορίες, ονόματα όπως οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Έμα Στόουν, Τζέσι Μπάκλεϊ και Τζέικομπ Ελόρντι θεωρούνται από τα επικρατέστερα, με τα BAFTA να αφήνουν συχνά περιθώριο για πιο απρόβλεπτες ή τολμηρές επιλογές.

Τι διαφοροποιεί τα BAFTA από τα Όσκαρ

Σε αντίθεση με τα Όσκαρ, τα BAFTA διαθέτουν έξι υποψηφιότητες σε πολλές βασικές κατηγορίες, κάτι που επιτρέπει μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών και ευνοεί ταινίες ή ερμηνείες που διαφορετικά θα έμεναν εκτός. Αυτή η ιδιαιτερότητα έχει επανειλημμένα οδηγήσει σε εκπλήξεις και ανατροπές.

Οι απουσίες που συζητήθηκαν

Από τις φετινές υποψηφιότητες δεν λείπουν και οι εκπλήξεις. Η πιο χαρακτηριστική αφορά το «KPop Demon Hunters», ένα από τα πιο δημοφιλή φιλμ της χρονιάς, το οποίο κρίθηκε μη επιλέξιμο. Ο λόγος ήταν ότι κυκλοφόρησε απευθείας στο Netflix στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς προηγούμενη κινηματογραφική διανομή, κάτι που το έθεσε εκτός των κανονισμών των BAFTA.

Προάγγελος των Όσκαρ

Τα BAFTA θεωρούνται εδώ και χρόνια αξιόπιστος δείκτης για τις εξελίξεις στα Όσκαρ. Τα στατιστικά δείχνουν ότι οι νικητές στις ερμηνευτικές κατηγορίες συχνά επαναλαμβάνουν την επιτυχία τους και στην Ακαδημία, γεγονός που καθιστά τις σημερινές ανακοινώσεις ιδιαίτερα κρίσιμες για τη διαμόρφωση της τελικής εικόνας της φετινής κούρσας.

Στατιστικά, τα BAFTA αποτελούν συχνά ισχυρό προγνωστικό δείκτη για τα Όσκαρ, καθώς 13 από τους 15 τελευταίους νικητές του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού και 10 από τις 12 τελευταίες νικήτριες Καλύτερης Ηθοποιού επανέλαβαν την επιτυχία τους και στην Ακαδημία, σε αντίθεση με άλλες τελετές όπως τις «Χρυσές Σφαίρες», τα Critics Choice και τα Actor Awards (πρώην SAG) που ακολουθούν συχνότερα διαφορετική πορεία. Παρ’ όλα αυτά, η κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας δεν είναι πάντα προβλέψιμη, όπως φάνηκε πέρυσι, όταν τα BAFTA τίμησαν το δράμα «Conclave», ενώ τα Όσκαρ κατέληξαν τελικά στην ταινία «Anora».

Το επόμενο ραντεβού

Η απονομή των BAFTA Film Awards 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο, με παρουσιαστή τον Άλαν Κάμινγκ. Μέχρι τότε, οι σημερινές υποψηφιότητες αναμένεται να αναδιαμορφώσουν τις ισορροπίες και να καθορίσουν τα φαβορί μιας από τις πιο αμφίρροπες κινηματογραφικές χρονιές των τελευταίων ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.