«A Whole Life»: Η ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης – Δείτε το trailer Cinema 14:51, 04.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

68

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ταινία γυρίστηκε στις αυστριακές και βαυαρικές Άλπεις με τις σκηνοθετικές οδηγίες του Χανς Στάινμπιχλερ