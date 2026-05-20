VOLVO ΒΕΛΜΑΡ: Πρώτη πανελλαδική αποκάλυψη του νέου EX60 σε VIP event

Η Volvo Βελμάρ διοργάνωσε την Παρασκευή 8 Μαΐου ένα ξεχωριστό VIP closed-room event στις εγκαταστάσεις της Volvo Βελμάρ στην Αργυρούπολη, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο της Volvo Βελμάρ Αργυρούπολης, φιλοξενώντας περισσότερους από 150 εκλεκτούς προσκεκλημένους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα εποχή της σκανδιναβικής πολυτέλειας, της καινοτομίας και της ηλεκτροκίνησης.

Η βραδιά ξεκίνησε με welcome networking και cocktail reception, προσφέροντας στους καλεσμένους την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σε μια ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής. Στη συνέχεια ακολούθησε η επίσημη παρουσίαση του νέου Volvo EX60, μέσα από μια εντυπωσιακή αποκάλυψη του μοντέλου που ανέδειξε τον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία του. Την αποκάλυψη του αυτοκινήτου πραγματοποίησαν ο κος Χρήστος Ναζόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Βελμάρ και ο κος Σπύρος Μπελώνιας, Brand Manager Volvo Βελμάρ, ενώ την προϊοντική παρουσίαση ολοκλήρωσε ο κος Γιώργος Κύκνας, Product, Pricing & Market Analysis Manager της Volvo Car Hellas.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την πρώτη επαφή των προσκεκλημένων με το νέο Volvo EX60, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να το δουν από κοντά και να γνωρίσουν τα βασικά του χαρακτηριστικά.

Στις 9 και 11 Μαΐου, η Volvo Βελμάρ στην Αργυρούπολη άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό στο πλαίσιο των Open Days, δίνοντας τη δυνατότητα στο σύνολο των επισκεπτών να γνωρίσουν το νέο Volvo EX60 από κοντά και να έρθουν σε άμεση επαφή με τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Το νέο Volvo EX60 αποτελεί το νέο σημείο αναφοράς στην premium ηλεκτροκίνηση, ενσωματώνοντας σκανδιναβικό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία αποδοτικότητα. Με αυτονομία που φτάνει έως και τα 810 km WLTP, αρχιτεκτονική 800V και δυνατότητα ταχείας φόρτισης 10–80% σε 15–19 λεπτά, επαναπροσδιορίζει την έννοια της απόλυτης ελευθερίας στην οδήγηση.

Με ισχύ έως 680 hp και επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα, το EX60 συνδυάζει δυναμικές επιδόσεις με την ασφάλεια και την ποιότητα που χαρακτηρίζουν την Volvo.

Η Βελμάρ, εταιρεία μέλος του Ομίλου Autohellas, ως επίσημος διανομέας και επισκευαστής αυτοκινήτων Volvo, με 4 σημεία εξυπηρέτησης στην Αττική (Αργυρούπολη, Ερυθραία, Γέρακα) και στην Κρήτη (Ηράκλειο Κρήτης), προσφέρει μία ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας εμπειρία στους πελάτες της Volvo, με στόχο και φιλοδοξία να καλύπτει άρτια τις ανάγκες των πελατών της και να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την απόκτηση και την απόλαυση ενός καινούργιου Volvo.

Καταστήματα Volvo Βελμάρ:

• Αργυρούπολη: Λ.Βουλιαγμένης 576, Τ.Κ. 164 51, τηλ.: 210 9982800

• Γέρακας: Λ. Μαραθώνος 175, (έξοδος 15 από Αττική Οδό), Τ.Κ. 15344, τηλ.: 210 6607000

• N.Ερυθραία: 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ. 14671, τηλ.: 211 1063000

• Ηράκλειο: Οδός Ρ’, Αρ.1, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Τ.Κ. 71601, τηλ.: 2810 305083 – 2810 305000

Πηγή: skai.gr

