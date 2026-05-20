Skoda Epiq: Το ηλεκτρικό SUV που φέρνει την προσιτή ηλεκτροκίνηση πιο κοντά από ποτέ

Η Skoda συνεχίζει με αποφασιστικότητα την ηλεκτρική της μετάβαση και το νέο Skoda Epiq έρχεται να παίξει ίσως τον σημαντικότερο ρόλο στη νέα εποχή της μάρκας. Τοποθετημένο στη βάση της ηλεκτρικής γκάμας της Skoda, το νέο compact SUV επιχειρεί να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, χωρίς εκπτώσεις σε χώρους, τεχνολογία και καθημερινή χρηστικότητα.

Με μήκος 4,17 μέτρα, το Epiq ανήκει στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών SUV, ωστόσο η Skoda υπόσχεται κάτι περισσότερο από ένα απλό city crossover. Η τσέχικη εταιρεία στοχεύει ξεκάθαρα σε αγοραστές που μέχρι σήμερα δίσταζαν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση, κυρίως λόγω κόστους ή πρακτικών περιορισμών.

Το νέο μοντέλο βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+, αποτελώντας το πρώτο ηλεκτρικό Skoda με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική δίνει έμφαση στη χαμηλότερη κατανάλωση, στο μειωμένο βάρος και στη βελτιωμένη αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων. Και εδώ η Skoda δείχνει για ακόμη μία φορά τη γνωστή της φιλοσοφία γύρω από την πρακτικότητα.

Παρά τις compact εξωτερικές διαστάσεις, το Epiq διαθέτει χώρο αποσκευών 475 λίτρων — μία από τις κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία — ενώ υπάρχει και επιπλέον “frunk” 25 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό. Οι αποθηκευτικοί χώροι στην καμπίνα ξεπερνούν συνολικά τα 28 λίτρα, ενισχύοντας τον οικογενειακό και καθημερινό χαρακτήρα του μοντέλου.

Σχεδιαστικά, το Epiq εγκαινιάζει πλήρως τη νέα φιλοσοφία Modern Solid της Skoda. Οι καθαρές γραμμές, το γυαλιστερό Tech-Deck Face και κυρίως η νέα φωτεινή υπογραφή σε σχήμα Τ δημιουργούν μια πιο μοντέρνα και τεχνολογική εικόνα. Παράλληλα, η αεροδυναμική έχει δεχθεί ιδιαίτερη φροντίδα, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να περιορίζεται στο ιδιαίτερα χαμηλό 0,275.

Στο πεδίο της ηλεκτρικής απόδοσης, το Epiq θα διατίθεται με δύο μπαταρίες και τρεις εκδόσεις ισχύος. Η κορυφαία έκδοση Epiq 55 αποδίδει 155 kW και προσφέρει αυτονομία περίπου 440 χιλιομέτρων, ενώ η φόρτιση από 10% έως 80% απαιτεί περίπου 24 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης V2L, V2H και V2G, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να τροφοδοτεί ηλεκτρικές συσκευές ή ακόμη και ένα σπίτι.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η λειτουργία πλήρους οδήγησης με ένα πεντάλ, στοιχείο που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda. Στην πράξη, ο οδηγός μπορεί να επιβραδύνει σχεδόν πλήρως το αυτοκίνητο απλώς αφήνοντας το γκάζι, ανακτώντας παράλληλα ενέργεια.

Το τεχνολογικό προφίλ ολοκληρώνεται από το infotainment 13 ιντσών με Android-based λογισμικό, online υπηρεσίες και πλήρη συνδεσιμότητα μέσω της εφαρμογής MySkoda. Παράλληλα, το επίπεδο ασφάλειας είναι ιδιαίτερα υψηλό, με επτά αερόσακους και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης να ανήκουν στον στάνταρ εξοπλισμό.

Με το νέο Epiq, η Skoda δείχνει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν χρειάζεται πλέον να είναι ούτε ακριβή ούτε συμβιβαστική.

Πηγή: skai.gr

