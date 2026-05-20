Συνέδριο Ομίλου Συγγελίδη 2026: Το Μέλλον σε Κίνηση

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου το συνέδριο του Ομίλου Συγγελίδη με την πανελλαδική συμμετοχή των Δικτύων Sales & After Sales των μαρκών Peugeot, Citroen, Opel και DS Automobiles.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ανακοινώθηκαν σημαντικές οργανωτικές αλλαγές στη διοικητική δομή των μαρκών Peugeot, Citroën, DS Automobiles και Opel. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γιώργος Ρέτζιος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του General Manager και ο κ. Γιώργος Παππάς τα καθήκοντα του Commercial Director της Aiglon Group.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκε το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των μαρκών έως το 2030, σε ένα περιβάλλον όπου η αυτοκινητοβιομηχανία μετασχηματίζεται ραγδαία μέσα από την ηλεκτροκίνηση, την ψηφιοποίηση, τις νέες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών. Στο επίκεντρο των παρουσιάσεων βρέθηκαν οι βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες της νέας εποχής της αυτοκίνησης καθώς και οι προτάσεις του ομίλου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του δικτύου μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ηλεκτροκίνηση, τις connected υπηρεσίες, τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων κινητικότητας.

Γιώργος Ρέτζιος

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στον τομέα του After Sales, όπου παρουσιάστηκαν οι νέες πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη, την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Connected Services, τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης, καθώς και κάποια νέα προγράμματα που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πελατών και την μακροχρόνια σχέση τους με τις μάρκες του Ομίλου.

Γιώργος Παππάς

To Συνέδριο τίμησε με την παρουσία του και η διοίκηση του Ομίλου, με τον κ. Πολυχρόνη Συγγελίδη να δίνει έμφαση στην διαχρονική δέσμευση του Ομίλου να συνεχίσει να επενδύει σε καινοτόμες και προσιτές λύσεις κινητικότητας, στηρίζοντας δυναμικά το δίκτυο συνεργατών του και διαμορφώνοντας από κοινού το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ελλάδα. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σταθερότητα, τη συνέχεια και τη μακρόπνοη φιλοσοφία του Ομίλου Συγγελίδη, ενός οργανισμού με ιστορία άνω των 100 ετών και ενεργή παρουσία τρίτης γενιάς στη διοίκηση και την καθημερινή λειτουργία του επιχειρηματικού του οικοσυστήματος, στοιχείο που διασφαλίζει τη συνέπεια, την εξέλιξη και τη μακροχρόνια εμπιστοσύνη συνεργατών και πελατών.

Γιώργος Συγγελίδης

«Η αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα και ο στόχος μας είναι να εξελισσόμαστε διαρκώς μαζί με το δίκτυό μας. Με στρατηγικό πλάνο, ισχυρές μάρκες και κοινό όραμα, δημιουργούμε σήμερα τις βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Peugeot, Citroën, DS Automobiles και Opel στην ελληνική αγορά τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο κ. Γιώργος Συγγελίδης.

