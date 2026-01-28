ΠΑΟΚ: 8 φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων οπαδών στην μπουτίκ

Έντονη συγκινησιακή φόρτιση επικρατεί στην Τούμπα και στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Την Τετάρτη (28/01) οι άνθρωποι των «ασπρόμαυρων» κρέμασαν οκτώ φανέλες με τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους: οι επτά στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία όταν ταξίδευαν στη Γαλλία για το ματς με τη Λιόν και ο ένας από ανακοπή καρδιάς στο άκουσμα της είδησης.

Παράλληλα, δίπλα τους υπάρχει μία ακόμη φανέλα με μαύρο χρώμα, που αναφέρει ΑΘΑΝΑΤΟΙ 27/1/2026, στη μνήμη όσων χάθηκαν στο δρόμο, όταν ταξίδευαν για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα...

Τιμητικά, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αποφάσισαν να αποδώσουν στους εκλιπόντες τον αριθμό 12, έναν αριθμό που δεν υφίσταται κανονικά στο ποδόσφαιρο, καθώς οι ομάδες αγωνίζονται με 11 παίκτες.

Ο «12ος παίκτης» συμβολίζει διαχρονικά τον κόσμο της ομάδας, που αποτελεί τη δύναμή της, και πλέον θα θυμίζει για πάντα τους ανθρώπους που χάθηκαν στο ταξίδι για να τη στηρίξουν στο γήπεδο.

sportfm/skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.