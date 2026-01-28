Νέες αναβαθμισμένες εκδόσεις για τα αμιγώς ηλεκτρικά Ford Explorer και Capri

Η Ford ανακοινώνει σημαντικές βελτιώσεις τόσο για το Explorer, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της εταιρείας όσο και για το Capri, το σπορ crossover της, εισάγοντας μια νέα επιλογή μπαταρίας, σε συνδυασμό με έναν αναβαθμισμένο ηλεκτροκινητήρα, για τις εκδόσεις Standard Range. Οι βελτιώσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στους πελάτες που θα επιλέξουν τις εκδόσεις με μπαταρία τυπικής χωρητικότητας ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία στις μετακινήσεις τους, συνδυάζοντας αυξημένη αυτονομία και ευελιξία με ενισχυμένη ισχύ και ροπή.

Το αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης προσφέρει βελτιωμένη έως και 70 km αυτονομία για τα μοντέλα Capri Standard Range και Explorer Standard Range. Με αυξημένη αυτονομία έως και 17%, το Explorer Standard Range προσφέρει πλέον εμβέλεια έως και 444 km. με μια πλήρη φόρτιση και το Capri Standard Range έως και 464 km.

Πέρα από την μεγαλύτερη αυτονομία, οι αναβαθμίσεις βελτιώνουν και τις επιδόσεις, με την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα να αυξάνεται στους 190 PS και τη ροπή στα 350 Nm. Τόσο το Capri όσο και το Explorer στις εκδόσεις Standard Range είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 8,0 δευτερόλεπτα, προσφέροντας ακόμα πιο άμεση απόκριση και μια πιο δυναμική οδηγική εμπειρία.

Ford Explorer

«Με την αναβάθμιση των Explorer και Capri με την τεχνολογία μπαταριών LFP αυξάνουμε την αυτονομία και την ανθεκτικότητα, διατηρώντας παράλληλα τα προσιτά επίπεδα τιμών για τους πελάτες μας. Η χρήση πρωτοποριακών καινοτομιών για τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο ικανού προϊόντος χωρίς συμβιβασμούς είναι ο ορισμός της συνεχούς βελτίωσης» δήλωσε ο Jon Williams, general manager, Ford Blue & Model e, Europe. «Η επέκταση της αυτονομίας κατά έως και 70 km στις προσιτές εκδόσεις Standard Range θα ενθαρρύνει ακόμη περισσότερους οδηγούς να κάνουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.»

Βασικό στοιχείο της αναβάθμισης είναι η υιοθέτηση μπαταριών με χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), η οποία όχι μόνο προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και μειώνει την εξάρτηση από πρώτες ύλες υψηλής ζήτησης, αλλά επιτρέπει επίσης στους πελάτες να φορτίζουν τακτικά την μπαταρία στο 100% της χωρητικότητάς της χωρίς να ανησυχούν για τη φθορά της. Αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία, μειώνοντας την ανάγκη για συχνή φόρτιση και καθιστώντας τα μακρινά ταξίδια πιο άνετα.

Οι νέες αυτές εξελίξεις αποτελούν μέρος της συνεχούς δέσμευσης της Ford για διαρκή βελτίωση σε ολόκληρη τη γκάμα των οχημάτων της. Η εταιρεία φροντίζει κάθε μοντέλο Ford να προσφέρει τη χαρακτηριστική δυναμική οδήγηση, το αυθεντικό σχεδιαστικό DNA και την ικανότητα για αποδράσεις που αποτελούν βασικά συστατικά της φιλοσοφίας της μάρκας.

