Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία Volvo κατέγραψε μείωση των λειτουργικών της κερδών το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία την Τετάρτη.

Τα κέρδη του σουηδικού ομίλου συνεχίζουν να μειώνονται, καθώς ο κλάδος αντιμετωπίζει προβλήματα εξαιτίας της αβεβαιότητας που προκαλούν οι δασμοί Τραμπ.

Τα λειτουργικά κέρδη για την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου ανήλθαν σε 12,77 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (1,45 δισεκατομμύρια δολάρια) έναντι 14,04 δισεκατομμυρίων το προηγούμενο έτος και μέσης πρόβλεψης 11,49 δισεκατομμυρίων σε δημοσκόπηση αναλυτών της LSEG.

Η Volvo δήλωσε ότι προβλέπει πλέον πως η αγορά βαρέων φορτηγών στη Βόρεια Αμερική θα παραμείνει σχεδόν σταθερή σε σύγκριση με πέρσι, στις 265.000 μονάδες, αντί για την ελαφρώς χαμηλότερη πρόβλεψη των 250.000 μονάδων που είχε κάνει τον Οκτώβριο, σημειώνει το Reuters.

