Used Car Expo 2026 powered by Ατλαντική Ένωση: Ρεκόρ προσέλευσης και απόλυτη επιτυχία

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Used Car Expo 2026 powered by Ατλαντική Ένωση, η μεγάλη έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, συγκεντρώνοντας χιλιάδες επισκέπτες και επαγγελματίες του κλάδου.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε τη δυναμική της αγοράς ποιοτικού μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και ανέδειξε την Used Car Expo powered by Ατλαντική ως τον μοναδικό εξειδικευμένο θεσμό στην Ελλάδα που προσφέρει επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών, με δυνατότητα επιτόπιου τεχνικού ελέγχου και αυξημένο επίπεδο διαφάνειας και αξιοπιστίας για το κοινό.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, με εξειδικευμένα στελέχη να καθοδηγούν τους επισκέπτες στην επιλογή του κατάλληλου οχήματος, ενώ πολλές ήταν οι άμεσες εμπορικές συμφωνίες και πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός της έκθεσης. Η μεγάλη προσέλευση του κοινού και η θετική ανταπόκριση τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους εκθέτες επιβεβαιώνουν ότι η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα περνά σε μια νέα εποχή, με έμφαση στην ποιότητα, τη διαφάνεια και την ασφάλεια.

Ονομαστικός χορηγός της διοργάνωσης ήταν η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, η Πρώτη σε φερεγγυότητα ασφαλιστική εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων & Ζωής (Δείκτης 293%, 31.12.2025) και με παρουσία άνω των 56 ετών στον ασφαλιστικό κλάδο. Υποστηρικτές της διοργάνωσης ήταν η DEKRA Imperial, η μεγαλύτερη εταιρεία επιθεώρησης μεταχειρισμένων οχημάτων, της οποίας η ομάδα πραγματοποιούσε επιτόπιους τεχνικούς ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, καθώς και η Kumho Tire, μία από τις πλέον δυναμικές εταιρείες κατασκευής ελαστικών διεθνώς, με παρουσία σε περισσότερες από 180 αγορές.

Η διοργανώτρια εταιρεία EXPO & EVENTS ευχαριστεί θερμά όλους τους εκθέτες, χορηγούς, υποστηρικτές, εκπροσώπους των ΜΜΕ και φυσικά τους χιλιάδες επισκέπτες που στήριξαν με την παρουσία τους την Used Car Expo 2026 powered by Ατλαντική Ένωση και συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Η Used Car Expo 2027 έχει ήδη δρομολογηθεί, με στόχο να συνεχίσει να αναβαθμίζει την εμπειρία αγοράς αξιόπιστου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου αποτελώντας το κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός του κλάδου.

Μέχρι τότε, το επόμενο μεγάλο ραντεβού για τους φίλους του αυτοκινήτου ανανεώνεται για τον Οκτώβριο, με τη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου AUTO ATHINA 2026 στο Metropolitan Expo.

Πηγή: skai.gr

