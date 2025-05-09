Το Ford Kuga τώρα με το νέο και αποκλειστικό πακέτο Black Package

Η Ford ανακοινώνει την κυκλοφορία ενός νέου, κομψού σχεδιαστικού πακέτου για το δημοφιλές Kuga.

Το χαρακτηριστικό πακέτο Black Package είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για τις εκδόσεις ST-Line X, προσφέροντας μοναδικά εξωτερικά στοιχεία σχεδίασης που μπορούν να συμπληρώσουν ή να δημιουργήσουν αντίθεση με τα χρώματα του αμαξώματος. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας εξατομικευμένης εμφάνισης.

Στις σκουρόχρωμες λεπτομέρειες του πακέτου περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών της Ford Performance, οι οποίες όχι μόνο δημιουργούν μία τολμηρή, σπορ εμφάνιση αλλά και τονίζουν την πάντα κομψή και μυώδη σχεδίαση του Ford Kuga, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μία εντυπωσιακή αντίθεση με τις στάνταρ κόκκινες δαγκάνες του συστήματος πέδησης.

Το πακέτο Black Package προσθέτει επίσης μαύρο φινίρισμα στα χαρακτηριστικά ένθετα που θυμίζουν «λεπίδες» και βρίσκονται στο κάτω μέρος του εμπρός προφυλακτήρα - στοιχεία μοναδικά για την έκδοση ST-Line X - καθώς και μαύρο ασορτί φινίρισμα για τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών. Το μαύρο χρώμα της οροφής ολοκληρώνει την συνολική εμφάνιση.

Το νέο και αποκλειστικό αυτό πακέτο διατίθεται σε συνδυασμό και με τους έξι χρωματισμούς αμαξώματος του Kuga – Frozen White, Agate Black, Solar Silver, Bursting Green, Desert Island Blue και Magnetic – προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το στυλ του οχήματός τους, είτε επιλέγοντας χρωματική αρμονία είτε έντονη αντίθεση, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους.

«Το νέο πακέτο Black Package δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες του Kuga να προσθέσουν τη δική τους πινελιά στο στυλ του αυτοκινήτου και να διαμορφώσουν μία εξατομικευμένη εμφάνιση - είτε μονοχρωματική είτε με εντυπωσιακή αντίθεση, ανάλογα με τον χρωματικό συνδυασμό», δήλωσε ο Jon Williams, general manager, Ford Blue, Europe. «Όποια κι αν είναι η επιλογή, οι μαύρες ζάντες αλουμινίου των 20 ιντσών, η μαύρη οροφή και οι κόκκινες δαγκάνες φρένων, σε συνδυασμό με την κομψή και μυώδη σιλουέτα του Kuga, σίγουρα θα τραβήξουν τα βλέμματα».

Το Ford Kuga προσφέρεται με μια ευρεία γκάμα κινητήριων συνόλων, συμπεριλαμβανομένου του βενζινοκινητήρα EcoBoost, του αυτοφορτιζόμενου υβριδικού (FHEV) αλλά και του plug-in υβριδικού (PHEV), που προσφέρει αυτονομία έως και 69 χλμ. σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, 1 σε συνδυασμό με απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και μία πλήρη σειρά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

