Volkswagen και Όμιλος Volkswagen: Στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγοράς και το πρώτο τρίμηνο του 2025

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ACEA ο Όμιλος Volkswagen κατέκτησε την κορυφή μεταξύ όλων των αυτοκινητοβιομηχανιών στην ευρωπαϊκή αγορά επιβατικών αυτοκινήτων, σημειώνοντας 724.045 ταξινομήσεις (+4,8%) και αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς του στο 26,7% το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η μάρκα Volkswagen επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την αδιαμφισβήτητη ηγεσία της ως η Νο1 μάρκα στην Ευρώπη, με 301.586 νέες ταξινομήσεις και αύξηση +9,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2024, με 11,1% μερίδιο στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Η Skoda Auto διατήρησε τη σταθερή της απόδοση με 163.315 μονάδες, ούσα σταθερά 4η μάρκα της Ευρώπης ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το μήνα Μάρτιο του 2025 είχε αύξηση 12.4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2024. Η Audi ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της στην premium κατηγορία με 128.331 ταξινομήσεις και αύξηση +0,8%.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, η ευρωπαϊκή αγορά επιβατικών αυτοκινήτων παρουσίασε συνολική κάμψη -1,9%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα, η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) αυξήθηκαν κατά +23,9%, κατακτώντας το 15,2% της αγοράς, ενώ τα υβριδικά μοντέλα ενισχύθηκαν κατά +20,7%, φθάνοντας το 35,5%. Αντίθετα, οι ταξινομήσεις οχημάτων με κινητήρες βενζίνης και ντίζελ σημείωσαν πτώση, περιοριζόμενες στο 38,3% του συνόλου.

Η πρωτοκαθεδρία της μάρκας Volkswagen, καθώς και του Ομίλου συνολικά αντανακλά τη στρατηγική τους υπεροχή στην εποχή της πράσινης μετάβασης, εδραιώνοντας την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων οδηγών και ενισχύοντας την τεχνολογική τους πρωτοπορία.

Πηγή: skai.gr

