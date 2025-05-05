SKODA και Μίλτος Τεντόγλου: Σταθερά άλματα στην κορυφή με κοινές αξίες

Η SKODA είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μίλτο Τεντόγλου, έναν αθλητή-σύμβολο που ενσαρκώνει απόλυτα τις αξίες της μάρκας: αυθεντικότητα και κορυφαία απόδοση με σεμνότητα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, 2 φορές χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν είναι απλώς ο πρεσβευτής της SKODA, είναι η ζωντανή έκφραση της φιλοσοφίας της. Όπως και η SKODA, έτσι και ο Μίλτος χτίζει την επιτυχία του πάνω στην αφοσίωση, τη σταθερότητα και την εξέλιξη – αξίες που τον ανέδειξαν στην κορυφή του κόσμου και που εδώ και 130 χρόνια καθοδηγούν και τη μάρκα SKODA στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά!

Η κοινή πορεία SKODA | Τεντόγλου εξελίσσεται και επισφραγίζεται με τη δημιουργία ενός νέου τηλεοπτικού σποτ, που μόλις κυκλοφόρησε. Πρόκειται για μια ταινία με λιτή, καθαρή αισθητική, που αναδεικνύει τη βαθιά ταύτιση ανάμεσα στον αθλητή και το brand – μια ταύτιση που στηρίζεται στο χαρακτήρα, όχι στην εικόνα.

Στο επίκεντρο του σποτ βρίσκεται το ολοκαίνουριο ηλεκτροκίνητο SKODA ELROQ και ο Μίλτος Τεντόγλου. Το ELROQ αποτελεί το πρώτο BEV μοντέλο της μάρκας στην κατηγορία των compact SUV και ξεχωρίζει επίσης ως το πρώτο SKODA που υιοθέτησε τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid. Το SKODA ELROQ πρόσφατα διακρίθηκε και με το διεθνούς κύρους βραβείο Red Dot Design Award για τον εξαιρετικό σχεδιασμό του.

Η νέα εποχή Skoda ξεκινά με ολοκαίνουργια και ανανεωμένα μοντέλα σε όλη τη γκάμα της. Η παρουσία της μάρκας στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές είναι ισχυρή, γεγονός που αποτυπώνεται και από την κατάκτηση της 4ης θέσης σε πωλήσεις στην Ευρώπη (και της 3ης θέσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η επιτυχία αυτή βασίζεται στην υψηλή τεχνολογία, την προηγμένη ασφάλεια και την εξαιρετική σχεδίαση που χαρακτηρίζει κάθε μοντέλο της SKODΑ.

Η χρονιά αυτή αποτελεί για τη SKODA ορόσημο, καθώς γιορτάζει 130 χρόνια επιτυχημένης πορείας. Μια διαδρομή που συνεχίζεται με συνέπεια και ουσία και που κράτησε όλα αυτά τα χρόνια τη SKODA ψηλά στη προτίμηση των πελατών.

