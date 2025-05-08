50 χρόνια Volkswagen Polo: «Μικρό εξωτερικά, μεγάλο εσωτερικά» και ένα παγκόσμιο success story

Small on the outside. Big on the inside. Με αυτό το σλόγκαν η Volkswagen διαφήμιζε πριν από 50 χρόνια το νέο της μοντέλο: το Polo. Όταν λανσαρίστηκε στην αγορά στις αρχές Μαΐου του 1975, κανείς δεν περίμενε ότι το μικρό δίπορτο όχημα θα γινόταν best seller. Τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, για πάνω από πέντε δεκαετίες, σε έξι γενιές, με πολλά περίοπτα βραβεία, με πάνω από 20 εκατομμύρια πωλήσεις και πάντα πρωτοπόρος στην compact κατηγορία.

Το Polo αντιπροσωπεύει την προσιτή κινητικότητα. Όταν τα πρώτα αυτοκίνητα ξεκίνησαν να πωλούνται στις εκθέσεις, αποτέλεσαν μέρος μιας νέας οικογένειας μοντέλων της Volkswagen που κατέκτησε τους δρόμους στις αρχές της δεκαετίας του '70. Την άνοιξη του 1975, το μικρό αυτοκίνητο με τις χαρακτηριστικές γωνίες έκανε την εμφάνισή του ως συνέχεια των Passat (1973) και Golf (1974), ως μέλος της νέας, για την εποχή εκείνη, γενιάς μοντέλων με υδρόψυκτους κινητήρες, η οποία διαδέχθηκε το εμβληματικό VW Beetle. Μέσα από έξι γενιές, το Polo έχει αποδείξει ότι η συνολική του φιλοσοφία – που βασίζεται στον ιδανικό συνδυασμό τιμής-απόδοσης, στην υψηλή πρακτικότητα, στην πρωτοποριακή για την κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων τεχνολογία και, φυσικά, στον ελκυστικό του σχεδιασμό – εξακολουθεί να είναι δημοφιλής μέχρι και σήμερα, καθιστώντας το μοντέλο ένα πραγματικό best seller. Επιπλέον, εδώ και δεκαετίες, το Polo έχει καταφέρει να διαμορφώσει την compact κατηγορία. Η αξία του έχει αναγνωριστεί ευρέως από εγχώρια και διεθνή Μέσα, με σημαντικές διακρίσεις όπως το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2010», το «World Car of the Year 2010» και το «World Urban Car 2018».

Πρωτοπόρος και νικητής κατ’ επανάληψη. Αυτό που ξεκίνησε το 1975 ως ένα απλό δίπορτο όχημα, τελειοποιήθηκε και επεκτάθηκε σε πολλές παραμέτρους μέσα σε πέντε δεκαετίες και έξι συνολικά γενιές – από το hatchback Polo, την coupé εκδοχή, τα σπορ G40 και GTI, το πολύχρωμο Harlekin, και την έκδοση estate, έως την notchback παραλλαγή με την ονομασία Derby, το CrossPolo με την off-road εμφάνιση, το αποδοτικό Polo BlueMotion και, φυσικά, το εξαιρετικά δυναμικό Polo R WRC, που κατέκτησε τέσσερα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ράλι (WRC) την περίοδο 2013–2016.

Εκδημοκρατίζοντας την καινοτομία. Κάθε νέα γενιά του Polo προσέφερε περισσότερους χώρους και άνεση, πιο αποδοτικούς κινητήρες και καινοτόμα συστήματα ασφάλειας. Με την προσθήκη τεχνολογιών όπως οι μπροστινοί και πλευρικοί αερόσακοι, το υδραυλικό τιμόνι, οι προεντατήρες ζωνών ασφαλείας και το ABS, το Polo συνέχισε την επιτυχημένη πορεία του με έμφαση στην ασφάλεια. Το επόμενο μεγάλο βήμα ήρθε με την υιοθέτηση της αρθρωτής πλατφόρμας MQB, η οποία έθεσε νέα πρότυπα όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, την ασφάλεια και την οδηγική συμπεριφορά, καθιστώντας το Polo ακόμη πιο ψηφιακό και καινοτόμο. Ομοίως και σήμερα, με το μικρό αυτοκίνητο της Volkswagen προσφέρει συστήματα υποβοήθησης και άνεσης που συνήθως διατίθενται σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Το μοντέλο παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές σε παγκόσμιο επίπεδο και θα αναβαθμιστεί μέσα στο 2025. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι το νέο Polo GTI, το οποίο παρέχει πλέον ακόμα πιο δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης – χάρη στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESC), το οποίο μπορεί να απενεργοποιηθεί, τα ελαστικά υψηλών επιδόσεων και τη νέα ρύθμιση της ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης.

Παγκόσμια παραγωγή και διεθνής επιτυχία. Η μαζική παραγωγή του Polo I ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1975 στην έδρα της Volkswagen στο Βόλφσμπουργκ. Εκεί, μέχρι και το 1981 κατασκευάστηκαν 1,1 εκατομμύρια αντίτυπα. Καθώς το μοντέλο απέκτησε μεγαλύτερη δημοτικότητα, η παραγωγή επεκτάθηκε σε άλλες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, όπως στην Ισπανία, την Αργεντινή, τη Νότια Αφρική, την Σλοβενία, την Κίνα, την Βραζιλία και την Ινδία. Με περισσότερα από 20 εκατομμύρια μονάδες να έχουν κατασκευαστεί, το Polo είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μικρά compact οχήματα στον κόσμο.

Επισκόπηση των γενιών του Polo:

Polo I

Το πρώτο Polo παρουσιάστηκε στη Γενεύη τον Μάρτιο του 1975 και ήταν ένα λιτά εξοπλισμένο δίπορτο μοντέλο, βασισμένο τεχνικά στο Audi 50, το οποίο προσφερόταν παράλληλα από την Audi. Το Polo, το οποίο αρχικά ήταν διαθέσιμο με κινητήρα 40 ίππων, εντυπωσίασε χάρη στην εξαιρετική σχέση τιμής–απόδοσης και την υψηλή χρηστικότητα του. Με μήκος μόλις 3,50 μέτρα, προσέφερε χώρους για τέσσερις επιβάτες και τις αποσκευές τους. Η αρχική έκδοση του Polo κατασκευάστηκε έως το 1978, ενώ η ανανεωμένη εκδοχή του συνέχισε μέχρι το 1981. Συνολικά κατασκευάστηκαν περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια οχήματα, ανάμεσά τους και η έκδοση Derby με notchback αμάξωμα και ευρύχωρο χώρο αποσκευών, η οποία παρέμεινε σε παραγωγή από το 1977 έως το 1981.

Polo II

Τον Σεπτέμβριο του 1981, η Volkswagen παρουσίασε τη δεύτερη γενιά του Polo, με πλήρως ανασχεδιασμένο αμάξωμα και μήκος αυξημένο στα 3,66 μέτρα. Το Polo με την τετραγωνισμένη «ουρά» ήταν ένα δίπορτο μικρό station wagon, που προσέφερε γενναιόδωρους χώρους. Μόλις έναν χρόνο αργότερα, ακολούθησε μια fastback coupé έκδοση με ισχυρότερους βενζινοκινητήρες. Το Polo Coupé GT40 λανσαρίστηκε το 1987 ως μοντέλο περιορισμένης παραγωγής, το οποίο αποτέλεσε την πιο ισχυρή εκδοχή του μέχρι τότε, με απόδοση 115 ίππων. Την ίδια χρονιά έκανε την εμφάνισή του και ο πιο οικονομικός κινητήρας της γκάμας: ο μικρότερος diesel με ισχύ 45hp. Η δεύτερη γενιά του Polo παρέμεινε στην παραγωγή για 13 χρόνια, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 2,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Polo III

Η τρίτη, πλήρως ανανεωμένη γενιά του Polo ακολούθησε το 1994 – με νέο αμάξωμα, πλαίσιο και κινητήρες. Το μοντέλο ήταν επίσης διαθέσιμο και σε πεντάθυρη εκδοχή για πρώτη φορά. Οι αυξημένες εξωτερικές διαστάσεις προσέφεραν βελτιωμένους χώρους, ενώ σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, όπως αερόσακοι, προεντατήρες ζωνών και ABS, εισήχθησαν για πρώτη φορά. Το 1995 έκανε την εμφάνισή του ένα από τα πιο ιδιαίτερα Polo στην ιστορία του μοντέλου: το Polo Harlekin. Το μοντέλο αυτό διέθετε σε αρθρωτή διάταξη τέσσερα διαφορετικά εξωτερικά χρώματα. Από το 1997, το Polo ήταν διαθέσιμο και σε έκδοση station wagon. Το 1998 την πρεμιέρα της πραγματοποίησε μια έκδοση περιορισμένης παραγωγής, το Polo GTI με ισχύ 125 ίππων, φέρνοντας για πρώτη φορά τα τρία «μαγικά» γράμματα στο συγκεκριμένο μοντέλο. Συνολικά κατασκευάστηκαν 3,5 εκατομμύρια μονάδες της τρίτης γενιάς Polo.

Polo IV

Η τέταρτη γενιά του Polo παρουσιάστηκε το 2001 υιοθετώντας μία νέα χαρακτηριστική σχεδίαση με τέσσερα μεγάλα φωτιστικά σώματα από διαυγές κρύσταλλο. Σε σχέση με την προκάτοχό της, διέθετε μεγαλύτερο μήκος και πλάτος κατά 15 και 5 cm αντίστοιχα, προσφέροντας πλέον έως και 1.030 λίτρα χώρου αποσκευών με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα. Νέοι κινητήρες, μεταξύ αυτών και τρικύλινδροι καθώς και ισχυροί υπερτροφοδοτούμενοι για το Polo GTI, παρείχαν περισσότερη ισχύ. Στοιχεία ασφαλείας όπως οι μπροστινοί και πλευρικοί αερόσακοι, το υποβοηθούμενο τιμόνι και το ABS προσφέρονταν πλέον στον βασικό εξοπλισμό. Το Polo GTI (πλέον με 110 kW / 150 ίππους) έκανε την εμφάνισή του το 2006, μαζί με το CrossPolo, το οποίο διέθετε δυναμική off-road εμφάνιση, και το Polo BlueMotion, με εκπομπές CO₂ μόλις 99 g/km. Συνολικά, κατασκευάστηκαν 4,1 εκατομμύρια Polo της τέταρτης γενιάς.

Polo V

Η πέμπτη γενιά του Polo, η οποία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της τον Μάρτιο του 2009, ήταν μεγαλύτερη από την προκάτοχό της, με μήκος σχεδόν τέσσερα μέτρα. Ο σχεδιασμός της διακρινόταν για τις καθαρές γραμμές. Πέντε νέοι κινητήρες υποστήριζαν την γκάμα εκδόσεων μοντέλου, συμπεριλαμβανομένου του Polo BlueMotion, που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2009 και κατανάλωνε κατά μέσο όρο μόλις 3,3 λίτρα ντίζελ ανά 100 χιλιόμετρα. Το Polo GTI έδωσε και πάλι το παρών στην γκάμα, ενώ για πρώτη φορά ήταν διαθέσιμο προς παραγγελία το ειδικό μοντέλο Polo R WRC Street με κινητήρα TSI 162 kW (220 ίππων). Ήταν το ταχύτερο Polo παραγωγής όλων των εποχών, μεταφέροντας την αίσθηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC) στον δρόμο. Από το 2009 έως το 2017, η Volkswagen πούλησε συνολικά 6,3 εκατομμύρια Polo πέμπτης γενιάς.

Polo VI

Η έκτη γενιά του Polo, που παρουσιάστηκε το 2017, βασίστηκε για πρώτη φορά στην πλατφόρμα MQB, αποκτώντας έτσι πολυάριθμα προαιρετικά χαρακτηριστικά από μεγαλύτερες κατηγορίες οχημάτων. Μεταξύ αυτών ήταν το Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Front Assist) με λειτουργία Φρεναρίσματος Έκτακτης Ανάγκης στην Πόλη και Ανίχνευση Πεζών, το σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας με παρακολούθηση τυφλού σημείου και το Προσαρμοζόμενο Cruise Control (ACC). Χάρη στην αρθρωτή φιλοσοφία της πλατφόρμας, το Polo μεγάλωσε κατά 81 χιλιοστά σε μήκος, προσφέροντας πλέον χώρο αποσκευών 351 λίτρων. Το 2021, το Polo ανανεώθηκε συνολικά, διαθέτοντας πιο δυναμική σχεδίαση αμαξώματος και νέα, προαιρετικά στοιχεία εξοπλισμού, όπως οι προβολείς IQ.LIGHT matrix LED και συστήματα υποβοήθησης όπως το IQ.DRIVE Travel Assist. Το εσωτερικό ψηφιοποιήθηκε, προσφέροντας οθόνες με διαγώνιο έως και 25 εκατοστών, ασύρματη φόρτιση και App-Connect. Το νέο Polo GTI παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2021, με έναν ισχυρό δίλιτρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης απόδοσης 152 kW (207 ίππων).Το 2023, με αφορμή την 25η επέτειο του Polo GTI, έκανε πρεμιέρα το ειδικό μοντέλο περιορισμένης παραγωγής Polo GTI Edition 25, με αποκλειστικό εξοπλισμό. Μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί πάνω από 2,5 εκατομμύρια μονάδες της έκτης γενιάς Polo.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.