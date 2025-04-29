Η Tesla ανακοίνωσε ότι οι πρώτες μονάδες ηλεκτρικών φορτηγών Semi θα είναι στη γραμμή παραγωγής μέχρι το τέλος του 2025 στο εργοστάσιο Semi στη Νεβάδα.

Ο Dan Priestley, επικεφαλής του προγράμματος, δήλωσε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube τη Δευτέρα ότι το εργοστάσιο έχει ετήσια δυναμικότητα 50.000 μονάδων, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα προετοιμαστεί για παραγωγή μεγάλου όγκου τα επόμενα τρίμηνα.

«Οι πρώτες μονάδες πρόκειται να είναι στη γραμμή μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και θα αυξήσουμε την παραγωγή όλο το 2026», δήλωσε ο Priestley.

Η Tesla, η οποία προσπαθούσε να δημιουργήσει μια επιχείρηση κατασκευής φορτηγών εδώ και χρόνια, είχε πει ότι θα είχε τα φορτηγά στην παραγωγή μέχρι το 2019. Τον Οκτώβριο του 2022, ο CEO Ίλον Μασκ είπε στους επενδυτές ότι στόχος του ήταν να κατασκευάσει 50.000 φορτηγά το 2024.

Τα σχέδια της Tesla για αποστολή εξαρτημάτων από την Κίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, για το Cybercab και το Semi, ανεστάλησαν αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα εν μέσω εμπορικού πολέμου, ανέφερε το Reuters.

Η εταιρεία ήταν έτοιμη να διαθέσει το πρόσθετο κόστος, όταν ο Τραμπ επέβαλε τον δασμό 34% στα κινεζικά προϊόντα, κάτι που έβαλε τα σχέδια σε αναστολή.

Ο Τραμπ αύξησε τους πρόσθετους δασμούς στο 84% στις 9 Απριλίου και αργότερα στο 125%, ανεβάζοντας τελικά τους συνολικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ στο 145%.

Η Tesla είπε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επανεκτιμήσει την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη σε τρεις μήνες επειδή ήταν «δύσκολο να μετρηθούν οι επιπτώσεις της αλλαγής της παγκόσμιας εμπορικής πολιτικής στις αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων και ενέργειας» και ότι «η αλλαγή πολιτικής θα μπορούσε να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζήτηση για τα προϊόντα μας βραχυπρόθεσμα».

Πηγή: reuters.com

