BYD: Αποκαλύπτει νέο πολυτελές σπορ αυτοκίνητο με στόχο τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες

Mετά την «ήττα» της Tesla... Ο κινεζικός γίγαντας ηλεκτρικών οχημάτων BYD έχει ήδη κερδίσει την επί χρόνια πρωτοπόρο Tesla του Ίλον Μασκ στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Και τώρα έρχεται η σειρά της κατάκτησης της αγοράς πολυτελών σπορ αυτοκινήτων, στην οποία σήμερα κυριαρχούν οι Ευρωπαίοι, αναφέρει το CNN.

Η Denza, η premium φίρμα της BYD, την Τετάρτη προκάλεσε αίσθηση στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Σαγκάης, με την αποκάλυψη του φουτουριστικού πρωτότυπου Denza Z, ενός τετραθέσιου ηλεκτρικού κουπέ, που δείχνει τις φιλοδοξίες της εταιρείας να ανταγωνιστεί ευρωπαϊκές μάρκες υψηλού στάτους, όπως η Porsche και η Mercedes-Benz.

Η BYD είναι ο ξεκάθαρος ηγέτης στον κλάδο των EV της Κίνας, έχοντας πέρυσι ξεπεράσει την Tesla, της οποίας τα αποτελέσματα τριμήνου δεν ήταν και τα καλύτερα, σε παγκόσμιες πωλήσεις. Συνεχίζει να «οικοδομεί» με συνέπεια τα πλεονεκτήματά της έναντι του αμερικανικού κατασκευαστή EV στην εγχώρια αγορά, όπου πωλείται η συντριπτική πλειονότητα των αυτοκινήτων της.

Ενώ η βασική μάρκα BYD είναι γνωστή για τα πιο προσιτά ηλεκτρικά και υβριδικά της οχήματα, η σειρά Denza καταδεικνύει τις φιλοδοξίες της εταιρείας να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της και να χρησιμοποιήσει τους εκτεταμένους πόρους της για να στοχεύσει σε άλλα τμήματα της αγοράς, λένε οι αναλυτές.

Το λανσάρισμα της Denza έρχεται σε μια ευάλωτη στιγμή για την Porsche, με σημαντική πτώση των πωλήσεών της στην Κίνα. Η γερμανική κατασκευάστρια σπορ αυτοκινήτων πολυτελείας δήλωσε στην ετήσια έκθεσή της για το 2024 ότι οι πωλήσεις της στη χώρα μειώθηκαν κατά 28% πέρυσι, σε σύγκριση με το 2023, δυσμενή εξέλιξη την οποία απέδωσε στη «συνεχιζόμενη δύσκολη οικονομική κατάσταση».

Τον περασμένο μήνα, το κορυφαίο SUV N9 της σειράς Denza κυκλοφόρησε προς πώληση με αρχική τιμή 389.800 γιουάν (53.453 δολάρια). Συγκριτικά, το δημοφιλές SUV Song Plus της BYD, ένα πιο βασικό μοντέλο, ξεκινά από περίπου 18.500 δολάρια.

Η BYD συνεχίζει την άνοδό της

Ήδη η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο: να διπλασιάσει τις πωλήσεις της εκτός Κίνας σε περισσότερα από 800.000 αυτοκίνητα το 2025.

Η BYD σχεδιάζει να διατηρήσει το πλεονέκτημά της ως προς το κόστος, συναρμολογώντας τα οχήματα της στις τοπικές αγορές, δήλωσε ο πρόεδρός της σύμφωνα με το Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε πέρυσι υψηλούς δασμούς στις εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα για αυτό που περιγράφει ως άδικες επιδοτήσεις στην κινεζική αγορά. Ένας δασμός 100% που επιβλήθηκε από την πρώην κυβέρνηση Μπάιντεν πέρυσι ουσιαστικά απαγόρευσε στους Κινέζους την αγορά των ΗΠΑ - ακόμη και πριν η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο εγκλωβιστούν στον τρέχοντα εμπορικό τους πόλεμο.

Πάντως, παρά τις αντιξοότητες, η BYD ανακοίνωσε άνοδο 60% στις πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, πουλώντας λίγο περισσότερα από ένα εκατομμύριο οχήματα τους πρώτους τρεις μήνες του 2025 - συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων με μπαταρία, των υβριδικών και των εμπορικών οχημάτων, σύμφωνα με υπολογισμούς του CNN.

Η εταιρεία είχε πωλήσεις 107 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2024, αύξηση 29% από το προηγούμενο έτος, με παραδόσεις 4,27 εκατομμυρίων αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών. Συγκριτικά, τα έσοδα της Tesla το 2024 ήταν 97,7 δισεκατομμύρια δολάρια και παρέδωσε 1,79 εκατομμύρια οχήματα με μπαταρίες. Οι ετήσιες παραδόσεις της μειώθηκαν για πρώτη φορά πέρυσι κατά 1,1%.

Η Tesla κατείχε μερίδιο αγοράς 6,1% της κινεζικής αγοράς, σύμφωνα με την China Passenger Car Association. Η BYD κατασκευάζει τόσο αυτοκίνητα με μπαταρία όσο και υβριδικά, ενώ η Tesla κατασκευάζει μόνο πλήρως ηλεκτρικά οχήματα που τροφοδοτούνται από μπαταρίες. Οι αποστολές EV 1,76 εκατομμυρίων οχημάτων με μπαταρίες της BYD ήταν οριακά λιγότερες από αυτές της Tesla.

