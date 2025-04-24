Για ακόμα μια χρονιά κυρίαρχη σε πωλήσεις η θρυλική Ford Mustang

Στις 17 Απριλίου 1964, η Ford παρουσίασε τη Mustang, δημιουργώντας μια κληρονομιά που περνά από γενιά σε γενιά εδώ και έξι δεκαετίες. Και καθώς εισέρχεται πλέον στο 61ο έτος της, η Ford Mustang συνεχίζει να διαπρέπει στις πίστες σε όλο τον κόσμο. Το 2025 κέρδισε τη νίκη στον φημισμένο αγώνα Rolex 24 at Daytona, ενώ πολλές ακόμα ήρθαν στους γνωστούς επίσης αγωνιστικούς θεσμούς NASCAR και Australian Supercar. Ταυτόχρονα, το αμερικανικό μοντέλο κυριαρχεί και στους πίνακες πωλήσεων.

Έτσι, η εμβληματική Ford Mustang βρίσκεται και πάλι στην κορυφή των παγκόσμιων πωλήσεων στην κατηγορία των σπορ αυτοκινήτων παραμένοντας το πιο δημοφιλές μοντέλο του είδους στην Αμερική, σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global Mobility.

Η Ford έχει πουλήσει σχεδόν 1 εκατομμύριο αντίτυπα της Mustang παγκοσμίως την τελευταία δεκαετία. Το σπορ μοντέλο είναι διαθέσιμο σε 85 αγορές, με την έβδομη και πιο πρόσφατη γενιά να επεκτείνει την παρουσία της τόσο στο δρόμο όσο και στις πίστες. Η αμερικανική εταιρεία προσφέρει μια έκδοση Mustang για κάθε προτίμηση - από την Mustang GT σε εκδόσεις coupe και cabrio και την Mustang Dark Horse έως και την Mustang GTD που αποδίδει 826 PS.

Η επιτυχία της Mustang στο δρόμο αποτυπώνεται και στις ανά τον κόσμο πίστες. Εκτός από το πρωτάθλημα αντοχής IMSA και τους αγωνιστικούς θεσμούς NASCAR και Australian Supercars, η Ford συνεχίζει να συμμετέχει με τη Mustang σε διάφορες διοργανώσεις παγκοσμίως, καθώς και στο Mustang Challenge, το οποίο αποτελεί μια σειρά αγώνων ενιαίου τύπου.

Το αγωνιστικό πνεύμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας της Ford, με τους αγώνες να συμβάλλουν στη βελτίωση των μοντέλων παραγωγής της μάρκας, συμπεριλαμβανομένης της Mustang. Είτε πρόκειται για τεχνολογίες όπως το Drift Brake, η ενεργή αεροδυναμική και τα carbon μέρη της Mustang GTD, είτε για μικρότερες λεπτομέρειες που βελτιώνουν τις επιδόσεις, την αποδοτικότητα την αυτοπεποίθηση του οδηγού, η συμμετοχή της θρυλικής Mustang στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και η εμπνευσμένη από τους αγώνες μηχανική αποτελούν εδώ και 61 χρόνια αναπόσπαστα στοιχεία του χαρακτήρα της.



