Σύσσωμη η οικογένεια Transit της Ford Pro προσφέρει τώρα «Πλατινένια» ασφάλεια

Το πρόσφατα αναβαθμισμένο Ford Transit έγινε σήμερα το τέταρτο επαγγελματικό όχημα της Ford Pro που κερδίζει το βραβείο ασφάλειας Platinum από την ανεξάρτητη αρχή Euro NCAP.

Αυτή η αναγνώριση σημαίνει ότι η Ford Pro παρέχει τώρα το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας σε ολόκληρη την οικογένεια το νέου Transit μετά τις διακρίσεις Platinum που απέσπασαν τα ολοκαίνουργια Transit Custom και Transit Connect νωρίτερα φέτος, καθώς και το Transit Courier το 2023.

«Η ασφάλεια των οδηγών και του φορτίου είναι η Νο.1 προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη» δήλωσε ο Hans Schep, general manager, Ford Pro Europe. «Τα βραβεία Platinum του Euro NCAP που κατέκτησε ολόκληρη η οικογένεια Transit αποτελούν την απόλυτη επιβεβαίωση του πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουμε την ασφάλεια στη Ford Pro».

Το Transit ήταν ήδη μεταξύ των βαν οχημάτων με τις καλύτερες επιδόσεις όταν ο ανεξάρτητος οργανισμός Euro NCAP εισήγαγε για πρώτη φορά μία νέα δοκιμασία για την ασφάλεια των επαγγελματικών οχημάτων του είδους το 2020, κατακτώντας την διάκριση Gold.

Η Ford Pro παρέδωσε φέτος στον οργανισμό Euro NCAP την τελευταία γενιά του δημοφιλούς Transit προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες δοκιμές σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα και αυστηρά πρωτόκολλα, έχοντας προηγουμένως προσθέσει στην ολοκληρωμένη σουίτα των στάνταρ συστημάτων υποβοήθησης οδηγού τεχνολογίες και συστήματα όπως τα Pre-Collision Assist με αυτόνομη πέδηση έκτακτης ανάγκης, Lane Keeping Alert & Aid, και Intelligent Speed Assist.

Εξοπλισμένο με προηγμένες τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλλουν στην αποφυγή ή τον περιορισμό των επιπτώσεων από συγκρούσεις με άλλους χρήστες των δρόμων, καθώς και στην αποτροπή της παρέκκλισης του οχήματος εντός ή εκτός των λωρίδων κυκλοφορίας, το αναβαθμισμένο Transit της Ford Pro συγκέντρωσε συνολική επίδοση 95% στις έξι κατηγορίες αξιολόγησης. Το αποτέλεσμα περιελάμβανε την μέγιστη βαθμολογία όσον αφορά την απόδοση των συστημάτων Occupant Safety Monitoring και Lane Support Systems.

«Η τελευταία έκδοση του Transit (από το 2024 και μετά) διαπρέπει σε όλους τους τομείς και γίνεται το πιο πρόσφατο επαγγελματικό βαν μοντέλο της Ford που λαμβάνει την βαθμολογία Platinum. Με τεχνολογία ασφαλείας εφάμιλλη με εκείνη των σύγχρονων επιβατικών οχημάτων, το Transit της Ford Pro κατατάσσεται άνετα μεταξύ των βαν που προσφέρουν τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας», ήταν η ετυμηγορία του Euro NCAP.

Το βραβείο ασφάλειας Platinum του οργανισμού Euro NCAP απονέμεται στην τέταρτη γενιά Transit που αφορά τα μοντέλα που κυκλοφόρησαν από το 2024 και μετά.

Πηγή: skai.gr

