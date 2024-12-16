Έρχεται το Renault 5 Turbo 3E σε μοντέλο παραγωγής

Πρωτοτυπώντας σε παγκόσμιο επίπεδο, η Renault χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ για να αποκαλύψει ένα νέο μοντέλο παραγωγής. Ακριβώς στο τέλος του τέταρτου επεισοδίου υπάρχει μία αναπάντεχη έκπληξη. Οι θεατές ακολουθούν τον Luca de Meo, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Renault Group, τον Fabrice Cambolive, CEO της μάρκας Renault και τον Gilles Vidal, αντιπρόεδρο του Renault Design, σε μια επίσκεψη στο Τμήμα Σχεδίασης, για να δουν το μελλοντικό Renault 5 Turbo 3E, που επιβεβαιώθηκε ως επερχόμενο μοντέλο παραγωγής, από τον ίδιο το Luca de Meo.

Σαράντα έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Renault 5 Turbo, η Renault σκοπεύει να εντυπωσιάσει τους φίλους της με την αναβίωση αυτού του εμβληματικού σπορ μοντέλου. Το να κάνεις την αποκάλυψη σε ένα ντοκιμαντέρ είναι μια ασυνήθιστη ιδέα, αλλά και μια ιδέα που ταιριάζει πολύ σε ένα μοντέλο που είναι πραγματικά μοναδικό. Το 2025 θα ακολουθήσει μια σειρά αποκλειστικών εκδηλώσεων που θα αποκαλύπτουν όλο και περισσότερο τη μορφή και τα χαρακτηριστικά του Renault 5 Turbo 3E.

Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει λίγα περισσότερα για το μελλοντικό μοντέλο παραγωγής.

Το Renault 5 Turbo 3E που παρουσιάστηκε με το ομώνυμο εκθεσιακό πρωτότυπο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2022, αποτελεί μια μοντέρνα εκδοχή των Renault 5 Turbo και Turbo 2. Με εξωπραγματικές επιδόσεις και την εμφάνιση ενός αυτοκινήτου κατασκευασμένου για αγώνες, το αυτοκίνητο είναι βαμμένο στα ιστορικά χρώματα μιας από τις εκδόσεις ράλι των αρχών της δεκαετίας του 1980. Το Renault 5 Turbo 3E είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό hot hatch, με ρετρο-φουτουριστικό design, με μια εξαιρετικά μοντέρνα υποδοχή φόρτισης σε μία από τις πίσω εισαγωγές αέρα, φέρνοντας στο μυαλό το στυλ του αρχικού «Turbo».

Το αμάξωμα από ανθρακονήματα είναι ελαφρύ και διαθέτει εξαιρετικά χαρακτηριστικά ακαμψίας, δύο ιδιότητες που είναι θεμελιώδεις για έναν «πύραυλο τσέπης», αντάξιο του ονόματος και της κληρονομιάς του.

Όπως και ο εμβληματικός πρόγονός του, το Renault 5 Turbo 3E θα έχει την κίνηση στους πίσω τροχούς. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες που βρίσκονται στους πίσω τροχούς, προσφέρουν αμεσότητα απόκρισης στη μετάδοση της ισχύος σε κάθε τροχό, επιτυγχάνοντας συνολική ισχύ άνω των 500 ίππων. Πίσω από το τιμόνι, οι οδηγοί θα βιώσουν μοναδικές οδηγικές συγκινήσεις, χάρη και στην ακαριαία επιτάχυνση. Το Renault 5 Turbo 3E θα επιταχύνει από τα 0 - 100 km/h σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα, τιμή ισάξια ενός supercar ή ακόμα και ενός hypercar. Το Renault Group ενσωματώνει ό,τι καλύτερο από τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία του, στην εξέλιξη αυτού του εμβληματικού ορόσημου για τη Renault.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.