SUV Volvo EX30: Βαθμολογία πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP

Παρόλο που είναι το μικρότερο SUV που είχαμε ποτέ, το Volvo EX30 φέρει περήφανα τη σημαία της πασίγνωστης, παραδοσιακά κορυφαίας θέσης μας στην ασφάλεια των αυτοκινήτων.

Για του λόγου το αληθές, το EX30 μόλις πέτυχε να αποσπάσει τη μέγιστη βαθμολογία πέντε αστέρων στον τελευταίο γύρο των δοκιμών ασφαλείας του Euro NCAP, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι το μικρό, αμιγώς ηλεκτρικό SUV μας προστατεύει τόσο εσάς όσο και τους άλλους στη χαοτική κίνηση των πόλεων.

Το Euro NCAP αποτελεί κορυφαίο, ανεξάρτητο πρόγραμμα αξιολόγησης της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην Ευρώπη και βοηθά τους πελάτες να παίρνουν αποφάσεις με βάση την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για τις επιδόσεις ασφαλείας των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην αγορά.

«Παρόλο που πάντοτε σχεδιάζουμε τα αυτοκίνητά μας για να είναι ασφαλή στον πραγματικό κόσμο και όχι μόνο για να διαπρέπουν στις αξιολογήσεις ασφαλείας, αυτό το αποτέλεσμα πιστοποιεί εμφατικά την ασφάλεια που παρέχει το EX30», λέει η Åsa Haglund (Όσα Χάγκλουντ), Επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars. «Με το EX30, έχουμε αναβαθμίσει την ασφάλεια στην πόλη σε επόμενο επίπεδο, δημιουργώντας ένα μικρό SUV που φροντίζει για την προστασία τόσο τη δική σας όσο και άλλων χρηστών του δρόμου στο πολυσύχναστο οδικό δίκτυο της πόλης».



Το πιο μικρό SUV μας, το EX30, είναι τόσο ασφαλές όσο θα περιμένατε από ένα Volvo. Ενσωματώνοντας συστήματα ασφαλείας που εξελίχθηκαν μέσω της μοναδικής τεχνογνωσίας μας στην ασφάλεια, την οποία έχουμε αποκομίσει από έρευνα σε πραγματικά ατυχήματα για πάνω από 50 χρόνια, το EX30 είναι σχεδιασμένο για να συμβάλλει στην προστασία του οδηγού και των επιβατών του, σε περίπτωση σύγκρουσης σε πραγματικές συνθήκες.



Το πετυχαίνει μέσω της πιο σύγχρονης τεχνολογίας στα συστήματα συγκράτησης, καθώς και μίας δομικής σχεδίασης που πληροί τις πρωτοποριακές εσωτερικές μας απαιτήσεις για την ασφάλεια. Πρόκειται για απαιτητικές προδιαγραφές που συχνά υπερβαίνουν τις επίσημες απαιτήσεις των δοκιμών και σχεδιάστηκαν για να προετοιμάζουν τα αυτοκίνητά μας για διάφορα πραγματικά σενάρια, τα οποία ορισμένες φορές είναι πολύ πιο σύνθετα σε σχέση με τις τυποποιημένες δοκιμές.

Το EX30 ενσωματώνει τα σταθερά υψηλά πρότυπά μας στην παθητική ασφάλεια και, επιπλέον, εφοδιάζεται με μία προηγμένη σουίτα λειτουργιών ενεργητικής ασφάλειας, που σχεδιάστηκε για να σας βοηθά να αποφεύγετε τους κινδύνους και τις συγκρούσεις ή να μετριάζετε τις συνέπειές τους. Για παράδειγμα, ένα προηγμένο σύστημα προειδοποίησης οδηγού διατίθεται στον στάνταρ εξοπλισμό και προσέχει για εσάς, σε περίπτωση που δεν είστε στα καλύτερά σας.

Στην πόλη, το αυτόματο φρενάρισμα στις διασταυρώσεις που διαθέτει το EX30 δημιουργήθηκε για να σας βοηθά να προλαμβάνετε τα ατυχήματα σε διασταυρώσεις ή να μετριάζετε τις συνέπειές τους. Εάν ένα άλλο αυτοκίνητο βρεθεί αιφνίδια στην πορεία σας, το αυτόματο φρενάρισμα έχει σχεδιαστεί για να παρεμβαίνει και να ακινητοποιεί το αυτοκίνητό σας.

Το EX30 περιλαμβάνει επίσης Door Opening Alert. Το σύστημα μπορεί να σας προειδοποιεί με οπτικές και ηχητικές ενδείξεις, για παράδειγμα όταν ετοιμάζεστε να ανοίξετε μία πόρτα στην πορεία ενός διερχόμενου ποδηλάτη. Τα λεγόμενα «συμβάντα πόρτας» ευθύνονται για έναν σημαντικό αριθμό συγκρούσεων με δίκυκλα. Το Door Opening Alert μπορεί να βοηθήσει στη μείωση αυτών των περιστατικών.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα ασφαλείας του EX30, δείτε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.