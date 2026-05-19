Ford Ranger Super Duty: Νέο επίπεδο δυνατοτήτων για το ευρωπαϊκό best-seller

Η Ford Pro ανακοίνωσε ότι το νέο Ranger Super Duty έρχεται στην Ευρώπη, ενισχύοντας σημαντικά την ηγετική θέση της εταιρείας στα επαγγελματικά και pick-up οχήματα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σχεδιασμένο για να είναι το πιο σκληρά εργαζόμενο και ικανό Ranger στον πλανήτη, το Ranger Super Duty προσφέρει πρωτοφανείς δυνατότητες σε πελάτες που μεταφέρουν ή ρυμουλκούν φορτία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το πλήρως αναβαθμισμένο μοντέλο θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς στην κατηγορία των βαρέως τύπου pick-up οχημάτων, διαθέτοντας τα στοιχεία ασφάλειας, ευελιξίας και τεχνολογίας που απαιτούνται ώστε η Ford Pro να επεκτείνει την υποστήριξή της στις πιο απαιτητικές χρήσεις και στις εξειδικευμένες ανάγκες πελατών στην Ευρώπη.

Το Ranger Super Duty προσφέρει σημαντικά αυξημένες δυνατότητες, με ωφέλιμο φορτίο έως 1.982 κιλά και μέγιστο βάρος ρυμούλκησης 4.500 κιλά. Οι έξυπνες τεχνολογίες υποστηρίζουν την ασφαλή διαχείριση του φορτίου και διευκολύνουν τη ρυμούλκηση, ενώ τα heavy-duty μηχανικά μέρη βελτιστοποιούν τις εκτός δρόμου δυνατότητες και την αξιοπιστία ακόμη και με πλήρες φορτίο.

Η Ford Pro αναμένει ότι οι κορυφαίες δυνατότητες του Ranger Super Duty στην Ευρώπη θα προσελκύσουν χρήστες από τους τομείς του στρατού, των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, της δασοκομίας, των υποδομών και της εξόρυξης. Το νέο pick-up έχει εξελιχθεί ως ιδανική βάση για μετατροπείς, οι οποίοι δημιουργούν τα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα που χρειάζονται οι πελάτες για χρήση σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα.

«Το Ranger Super Duty είναι ένα όχημα που επαναπροσδιορίζει τα όρια των δυνατοτήτων ενός pick-up, προσφέροντας πρωτοφανή επίπεδα απόδοσης σε συνθήκες μέγιστης καταπόνησης. Η ονομασία Super Duty κερδίζεται με κόπο και είμαστε περήφανοι που το κορυφαίο σε πωλήσεις pick-up της Ευρώπης φέρνει αυτή την υπόσχεση απόδοσης στους πελάτες μας», δήλωσε ο Kyle Shearer, segment chief engineer, Europe, Ford Ranger.

Το Ranger Super Duty διατίθεται πλέον από τη Ford Pro στην Ευρώπη για επαγγελματίες με εξειδικευμένες off-road απαιτήσεις. Ταυτόχρονα, έρχεται να ενισχύσει την ηγετική θέση της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά των pick-up οχημάτων, μετά την 11η συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία το Ranger αναδείχθηκε το μοντέλο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην κατηγορία του στην περιοχή, με μερίδιο άνω του 47% το 2025, ενώ το Ranger PHEV έχει τιμηθεί με τον τίτλο «International Pick-up Award».

Ως παγκόσμιο μοντέλο της Ford με παρουσία σε περισσότερες από 180 αγορές, το Ranger, συμπεριλαμβανομένου του Ranger Super Duty, επωφελείται από την παγκόσμια εμβέλεια του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Ford. Το δίκτυο αυτό προσφέρει γρήγορη, απλή και εγκεκριμένη από τη Ford υποστήριξη σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά, βοηθώντας τους πελάτες να αξιοποιούν στο έπακρο το όχημά τους. Για τους χρήστες του Ranger Super Duty και τους μετατροπείς της Ford Pro, η παγκόσμια αυτή υποδομή είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς εξασφαλίζει τεχνική υποστήριξη και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τη μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας και τη διατήρηση της αξιοπιστίας εξειδικευμένων μετατροπών σε απαιτητικά και απομακρυσμένα περιβάλλοντα.

Ένα μεσαίου μεγέθους pick-up χωρίς αντίπαλο

Το Ranger Super Duty έρχεται στην Ευρώπη με δυνατότητες μεταφοράς φορτίου οι οποίες δημιουργούν μια νέα κατηγορία επαγγελματικών οχημάτων για την περιοχή. Πέρα από το αυξημένο ωφέλιμο φορτίο και τη μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης, το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό συνδυασμένο βάρος των 8.000 kg επιτρέπει στους επαγγελματίες να ρυμουλκούν και να μεταφέρουν ταυτόχρονα βαριά φορτία στην πλατφόρμα φόρτωσης. Σε σύγκριση με τις κορυφαίες εκδόσεις του σημερινού Ranger, το Super Duty προσφέρει σχεδόν διπλάσιο ωφέλιμο φορτίο και επιπλέον έναν τόνο στην ικανότητα ρυμούλκησης.

Το ανασχεδιασμένο πλαίσιο του Ranger Super Duty προσφέρει απόσταση από το έδαφος σχεδόν 300 mm, επιτρέποντας γωνία προσέγγισης έως 36° χωρίς φορτίο, γωνία αναχώρησης έως 29° και γωνία ράμπας 26°, για βελτιωμένες επιδόσεις σε βραχώδες, ανώμαλο ή απότομο έδαφος. Η ικανότητα βύθισης στο νερό έχει επίσης αυξηθεί στα 850 mm, επίδοση που μέχρι πρότινος προσέφερε μόνο το Ranger Raptor.

Οι συνολικές διαστάσεις του πλαισίου παραμένουν ίδιες με εκείνες του Ranger, διατηρώντας την ευελιξία κινήσεων στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Ωστόσο, το νέο πλαίσιο μεγαλύτερης διατομής αποτελεί αποκλειστικό χαρακτηριστικό του Super Duty. Έχουν επίσης ενισχυθεί οι βάσεις της ανάρτησης, τα σημεία στήριξης της καρότσας και οι βάσεις του κοτσαδόρου, επιτρέποντας αυξημένη ικανότητα μεταφοράς φορτίου και μεγαλύτερη αντοχή σε σκληρές συνθήκες χρήσης.

Η αντοχή αυτή ενισχύεται περαιτέρω χάρη στους αναβαθμισμένους εμπρός και πίσω άξονες μετάδοσης, οι οποίοι υποστηρίζονται από έναν νέο, heavy-duty πίσω άξονα. Ο τελευταίος συνδυάζεται με το μεγαλύτερο και ισχυρότερο πίσω διαφορικό που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Ranger παραγωγής. Για βελτιωμένη κατανομή φορτίου, το Ranger Super Duty διαθέτει πλήμνες τροχών με οκτώ μπουλόνια μεγαλύτερου μεγέθους και δείκτες ροπής σύσφιξης.

Η δυνατότητα μετατροπής του οχήματος για ειδικές εφαρμογές αποτέλεσε εξαρχής βασική προτεραιότητα κατά το στάδιο εξέλιξης του νέου Ranger Super Duty. Το ενισχυμένο πλαίσιο και τα εύκολα προσβάσιμα σημεία στήριξης διευκολύνουν την ενσωμάτωση aftermarket αξεσουάρ και εξειδικευμένου εξοπλισμού, καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών σε αυτή την κατηγορία.

Το εκτεταμένο ευρωπαϊκό δίκτυο των εγκεκριμένων συνεργατών μετατροπέων της Ford Pro μπορεί να προσφέρει έτοιμες λύσεις για επαγγελματική χρήση, όπως ανυψωτικά μηχανήματα, κλειστά αμαξώματα, ανατρεπόμενες κατασκευές και ειδικές μετατροπές κατά παραγγελία, προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών.

Στην καμπίνα του οχήματος, έξι βοηθητικοί διακόπτες οροφής με προεγκατεστημένη καλωδίωση και δυνατότητα παροχής ρεύματος 60Α επιτρέπουν στους πελάτες να τοποθετήσουν επιπλέον ηλεκτρικό εξοπλισμό χωρίς τον χρόνο, το κόστος και τη δέσμευση χώρου στο εσωτερικό που συνεπάγεται η εκ των υστέρων τοποθέτηση aftermarket διακοπτών. Παράλληλα με όλα αυτά, ένα ενσωματωμένο σύστημα βάσεων μπορεί να υποδεχθεί μια μικρή οθόνη ή έναν φορητό υπολογιστή, επίσης χωρίς την ανάγκη διάτρησης ή τροποποίησης του ταμπλό.

Ισχύς, ροπή και αντοχή για ακραία εκτός δρόμου οδήγηση

Κάτω από το καπό του Ranger Super Duty βρίσκεται ο 6κύλινδρος σε διάταξη V κινητήρας ντίζελ 3.0L της Ford, o οποίος αποδίδει ισχύ 209 PS και ροπή 600 Nm, ρυθμισμένος σύμφωνα με τα πρότυπα εκπομπών για heavy-duty οχήματα και συμβατός με τον κανονισμό Euro 6.2. Η πιο ανοιχτή σχεδίαση της εμπρός μάσκας και η αυξημένη κατά 25% ισχύς του ανεμιστήρα ψύξης σε σχέση με τα μοντέλα της οικογένειας Ranger με V6 πετρελαιοκινητήρα βελτιώνουν τη διαχείριση της θερμοκρασίας υπό φορτίο και σε παρατεταμένη οδήγηση εκτός δρόμου.

Έξι επιλέξιμα προφίλ οδήγησης – Normal, Eco, Tow/Haul, Mud/Ruts, Sand και Rock Crawl – προσαρμόζουν μια σειρά παραμέτρων του οχήματος όπως η απόκριση του γκαζιού, του κιβωτίου ταχυτήτων και του συστήματος ελέγχου ευστάθειας, για βέλτιστη απόδοση σε κάθε σενάριο.

Το νέο Ranger Super Duty είναι εξοπλισμένο με το τελευταίας γενιάς σύστημα αυτόματης τετρακίνησης του Ranger, το οποίο προσφέρει έξυπνη κατανομή της ροπής προς τον τροχό με τη μεγαλύτερη πρόσφυση για βελτιωμένο κράτημα και έλεγχο. Ένα νέο εμπρός μπλοκέ διαφορικό περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό (προηγουμένως διαθέσιμο μόνο στο Ranger Raptor) και, σε συνδυασμό με το πίσω μπλοκέ διαφορικό, βελτιστοποιεί τη κίνηση σε μαλακά και ανώμαλα εδάφη. Οι προστατευτικές ποδιές εμπρός-πίσω από χάλυβα υψηλής αντοχής συμβάλλουν στην προστασία του κινητήρα και του συστήματος μετάδοσης.

Το κιβώτιο μεταφοράς δύο σχέσεων διαθέτει μεγαλύτερα αλλά και πιο ανθεκτικά εξαρτήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις του Ranger, έτσι ώστε να προσφέρει αυξημένη αντοχή. Το σετ γραναζιών των κοντών σχέσεων (low-range) έχει αναβαθμιστεί ώστε να αντιστοιχεί σε εκείνο που χρησιμοποιείται στο μεγαλύτερο και βαρύτερο F-Series Super Duty, το οποίο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των heavy-duty οχημάτων στη Βόρεια Αμερική.

Με δεδομένο ότι το νέο Ranger Super Duty θα καταπονείται και θα πιέζεται περισσότερο από άλλα off-road οχήματα και θα κινείται σε πιο ακραίες συνθήκες, οι αεραγωγοί του διαφορικού, του κιβωτίου ταχυτήτων, του συστήματος καυσίμου και του κιβωτίου μεταφοράς έχουν τώρα τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η εισροή νερού, άμμου ή άλλων επιβλαβών στοιχείων. Το ρεζερβουάρ καυσίμου με χωρητικότητα 130 λίτρα περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό με στόχο οι πελάτες όχι μόνο να διανύουν με ένα γέμισμα μεγαλύτερες αποστάσεις, αλλά και να τροφοδοτούν τον εξοπλισμό τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Δοκιμασμένο όπως κανένα άλλο Ranger

Το Ranger Super Duty αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε πιο απαιτητικά περιβάλλοντα από το στάνταρ μοντέλο, όπου η ανθεκτικότητα δεν είναι μόνο κρίσιμη για την ασφάλεια, αλλά και απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εργασίας.

Η εξέλιξη του μοντέλου περιελάμβανε μακρινά ταξίδια στην αυστραλιανή ενδοχώρα με πλήρες φορτίο, καθώς και συνεχή λειτουργία 24/7 στις εγκαταστάσεις της Ford στο Silver Creek, σε δοκιμές σκληρής χρήσης σε ανώμαλες επιφάνειες, για τον έλεγχο των βάσεων του κινητήρα και του αμαξώματος, των αρθρώσεων της ανάρτησης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Το σύνολο των δοκιμών προσομοίωνε πάνω από μία 10ετία οδήγησης στις πιο δύσκολες οδικές συνθήκες παγκοσμίως,. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις οι δοκιμές ήταν τόσο απαιτητικές που η Ford αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει οδηγούς-ρομπότ αντί για ανθρώπους.

Οι δυνατότητες του Ranger Super Duty και τα πιθανά σενάρια χρήσης του οχήματος οδήγησαν τη Ford στην ανάπτυξη νέων προτύπων δοκιμών. Μία από τις δοκιμές αυτές περιελάμβανε επαναλαμβανόμενα περάσματα σε λάσπη έως ότου συσσωρευτούν 600 kg στο όχημα, προσομοιώνοντας σκόπιμα τις πιο ακραίες συνθήκες που είναι πιθανό να συναντήσουν οι χρήστες σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. Τα πρωτότυπα του Ranger Super Duty έπρεπε επίσης να ολοκληρώσουν περισσότερα περάσματα με μέγιστο φορτίο στις πίστες δοκιμών σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μοντέλα Ranger, πριν λάβουν την τελική έγκριση.

Συνεχίζοντας την παράδοση του Ranger

Για τους μηχανικούς της Ford και τους υποψήφιους πελάτες, ήταν ζωτικής σημασίας το Ranger Super Duty να παραμείνει ένα γνήσιο Ranger, διατηρώντας την άνεση και την τεχνολογία που χαρακτηρίζουν την οικογένεια του pick-up μοντέλου με τις περισσότερες πωλήσεις – που τώρα πλέον περιλαμβάνει τα μοντέλα Super Duty, Raptor και Ranger.

Καθώς η Ford Pro αναμένει ότι πολλοί πελάτες του Ranger Super Duty θα το χρησιμοποιούν για ρυμούλκηση, αυτό είναι το πρώτο Ranger που διαθέτει τα συστήματα Smart Hitch και Onboard Scales. Το Smart Hitch βοηθά τους χρήστες να κατανοούν καλύτερα το βάρος στον κοτσαδόρο του οχήματος και να ρυθμίζουν τη βέλτιστη κατανομή φορτίου. Από την άλλη, οι αισθητήρες που βρίσκονται στην ανάρτηση και στους τέσσερις τροχούς επιτρέπουν στο σύστημα Onboard Scales να παρακολουθεί το ωφέλιμο φορτίο κατά τη φόρτωση, μέσω της οθόνης SYNC.

Όπως και στο Ranger, η διαδικασία ρυμούλκησης γίνεται ευκολότερη χάρη στο Pro Trailer Backup Assist. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί αισθητήρες για να παρακολουθεί τη θέση του ρυμουλκούμενου και επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει την οπισθοπορεία μέσω ενός χρησιμοποιώντας ένα κουμπί στην κεντρική κονσόλα. Καθώς οι χειριστές ενδέχεται να χρησιμοποιούν περισσότερα από ένα τρέιλερ σε μία εργάσιμη μέρα, το σύστημα μπορεί να αποθηκεύει έως και δέκα διαφορετικούς τύπους ρυμουλκούμενων, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα.

Το νέο Ranger Super Duty συνδυάζει τον σκληροτράχηλο off-road εξοπλισμό που διαθέτει με έξυπνες τεχνολογίες. Το Trail Turn Assist μπορεί να ενεργοποιεί το εσωτερικό πίσω φρένο κατά την κίνηση με χαμηλές ταχύτητες και μεγάλη γωνία τιμονιού, μειώνοντας την ακτίνα στροφής. Το Trail Control λειτουργεί όπως το cruise control, διατηρώντας σταθερή χαμηλή ταχύτητα, ώστε ο οδηγός να μπορεί να επικεντρώνεται στην επιλογή της καλύτερης γραμμής μέσα από τα εμπόδια.

Όπως και στα υπόλοιπα Ranger, η ολοκληρωμένη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού περιλαμβάνει Blind Spot Indication System, κάμερα 360°, Intelligent Adaptive Cruise Control με Stop & Go, Auto Emergency Braking, καθώς και αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω. Καθώς η Ford Pro εκτιμά ότι τα περισσότερα Ranger Super Duty προορίζονται για μετατροπές, όλοι οι πίσω αισθητήρες καθώς και οι κάμερες έχουν ενσωματωθεί σε μία ενιαία μονάδα, για ευκολότερη περαιτέρω διαμόρφωση του αμαξώματος.

Το Ranger Super Duty είναι ήδη διαθέσιμο προς πώληση μέσω της Ford Pro, με τις παραδόσεις να αναμένονται αργότερα μέσα στο έτος.

