Porsche: Γίνεται ο... φτωχός συγγενής της «λαμπερής» Skoda

Μία ένδειξη ότι η αυτοκινητοβιομηχανία βιώνει μια τεράστια αναταραχή είναι όταν μια μάρκα που φημίζεται για τα πρακτικά, προσιτά οχήματα της κερδίζει πολύ περισσότερα χρήματα από μια μάρκα που πουλάει μερικά από τα πιο επιθυμητά και ακριβά αυτοκίνητα στον κόσμο.

Αυτή είναι η κατάσταση στην Volkswagen AG. Η τελευταία έκθεση κερδών της την Παρασκευή έδειξε ότι η προορισμένη για μαζικές πωλήσεις μονάδα της Skoda συνεχίζει να τα πηγαίνει καταπληκτικά, ενώ η εισηγμένη στο χρηματιστήριο, επίσης θυγατρική της επιχείρηση σπορ αυτοκινήτων Porsche AG, μόλις που αποκομίζει κέρδος.

Τα λειτουργικά κέρδη της Skoda για το δεύτερο τρίμηνο, ύψους 739 εκατομμυρίων ευρώ, ήταν τα υψηλότερα στην ιστορία της τσεχικής εταιρείας και ισοδυναμούν με μια εντυπωσιακή λειτουργική απόδοση 9,5% επί των πωλήσεων - επίπεδα για τα οποία θα ήταν περήφανη μια premium αυτοκινητοβιομηχανία. Αντίθετα, η επιχείρηση αυτοκινήτων της Porsche κατέγραψε ένα γελοίο λειτουργικό κέρδος 154 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ ομολογουμένως αυτό το ποσό περιλαμβάνει εφάπαξ απομειώσεις, μεταφράζεται σε περιθώριο κέρδους 1,9% και αντιπροσωπεύει μια τεράστια επιδείνωση σε σύγκριση με το περιθώριο 17,8% που ανακοινώθηκε ένα χρόνο νωρίτερα. Η Porsche πρόκειται να δημοσιεύσει πιο λεπτομερή στοιχεία την επόμενη εβδομάδα.

Συνήθως, οι αυτοκινητοβιομηχανίες που πωλούν ακριβά οχήματα διαθέτουν πολύ υψηλότερα περιθώρια κέρδους (χάρη στους εξαιρετικά πλούσιους και αφοσιωμένους πελάτες τoυς - η Ferrari παραμένει μια κατηγορία μόνη της). Αλλά τώρα βρισκόμαστε σε έναν κόσμο αυτοκινήτων που έχει έρθει ανάποδα, όπου ένας συνδυασμός δασμών από τις ΗΠΑ και εντεινόμενου κινεζικού ανταγωνισμού έχει ταπεινώσει παγκόσμιους γίγαντες όπως η Porsche, ενώ μάρκες με πιο περιφερειακή εστίαση όπως η Skoda έχουν μεγαλύτερη ηρεμία.

Η Porsche προειδοποίησε τους εργαζομένους της να προετοιμαστούν για περαιτέρω περικοπές κόστους και παραδέχτηκε ότι το επιχειρηματικό της μοντέλο «δεν λειτουργεί πλέον στην τρέχουσα μορφή του» εν μέσω της πτώσης των πωλήσεων στην Κίνα, μιας άστοχης στρατηγικής για τα ηλεκτρικά οχήματα και του κλιμακούμενου κόστους των αμερικανικών δασμών. Όλα τα αυτοκίνητα που πωλεί η Porsche στις ΗΠΑ εξάγονται από την Ευρώπη και οι πολιτικές προσπάθειες για την εξεύρεση ενός αποδεκτού εμπορικού συμβιβασμού έχουν μέχρι στιγμής αποβεί άκαρπες. Η διοίκηση της VW προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οι επενδυτές δεν πρέπει να υποθέτουν ότι οι δασμοί είναι απλώς προσωρινοί.

Η επίσης premium μάρκα Audi της VW αντιμετωπίζει παρόμοιες δυσκολίες. Και για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της στην Κίνα, κατέφυγε ακόμη και στην κυκλοφορία μιας νέας ηλεκτρικής μάρκας για την κινεζική αγορά που δεν διαθέτει το εμβληματικό σήμα της με τους τέσσερις δακτυλίους - μια αρκετά μεγάλη παραχώρηση.

Αντίθετα, οι βασικές μάρκες μαζικής αγοράς της VW αποδίδουν εκπληκτικά καλά. Ενώ η Skoda πουλάει έναν μέτριο αριθμό οχημάτων σε αγορές όπως η Ινδία και η Κίνα, η συντριπτική πλειονότητα των πωλήσεών της γίνεται στην Ευρώπη. Πέρασαν οι εποχές που τα Skoda έδειχναν φθηνά. Σήμερα, η μάρκα φαίνεται πιο πολυτελής, ο σχεδιασμός είναι πιο στιβαρός και μοντέρνος και η γκάμα της περιλαμβάνει μοντέλα με μπαταρία που πωλούνται γρήγορα, όπως το SUV Enyaq. Η Skoda επωφελείται επίσης από το ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής και την κοινή χρήση εξαρτημάτων με τον ευρύτερο όμιλο VW.

Η απόδοση της Skoda δείχνει «τι μπορεί να γίνει σε αυτό το περιβάλλον με καλό προϊόν σε συνδυασμό με μια καλή δομή κόστους», τόνισε ο Οικονομικός Διευθυντής Άρνο Άντλιτζ σε τηλεφωνική επικοινωνία με αναλυτές. Πράγματι, άλλες μάρκες στη γκάμα της VW θα μπορούσαν να μάθουν από αυτή - συμπεριλαμβανομένης της Porsche.

Ένα από τα δυνατά σημεία της εκτεταμένης, γεμάτη με σημαντικές μάρκες αυτοκρατορίας της VW είναι η ικανότητα να αντισταθμίζει τις δυσκολίες σε ένα μέρος της επιχείρησης με υψηλότερο κέρδος σε ένα άλλο. Συνολικά, οι δασμοί των ΗΠΑ και ο ανταγωνισμός από την Κίνα είναι, φυσικά, καθαρά αρνητικοί - τα κέρδη του ομίλου το πρώτο εξάμηνο μειώθηκαν κατά το ένα τρίτο στα 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ και η VW μείωσε τις προβλέψεις της για τα κέρδη ολόκληρου του έτους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω περικοπές κόστους. Αλλά η Skoda έσωσε τη VW από ένα ακόμη πιο καταστροφικό αποτέλεσμα. Ποιος θα το φανταζόταν;

