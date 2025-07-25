Ford: Μείνετε δροσεροί στον καύσωνα με τις κορυφαίες Τεχνολογίες Απομακρυσμένου Ελέγχου

Το καλοκαίρι έφτασε, οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει για τα καλά, ενώ τα παιδιά στο σπίτι έχουν σταματήσει εδώ και μέρες το σχολείο. Κάτι που σημαίνει ότι η ώρα για τις πολυαναμενόμενες καλοκαιρινές διακοπές μικρών και μεγάλων, έχει πλέον πλησιάσει!

Σίγουρα, η προετοιμασία και οργάνωση τους είναι από μόνη της μια πρόκληση. Όπως άλλωστε συμβαίνει και με τις υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αφού το ηλεκτρικό σας Ford, σε συνδυασμό με την προηγμένη εφαρμογή FordPass, διαθέτει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες που θα σας βοηθήσουν να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις της ζέστης κρατώντας σας πάντα δροσερούς – τόσο τις μέρες του καύσωνα όσο και συνολικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ζέστη έξω, δροσιά μέσα

Τα ηλεκτρικά οχήματα της Ford διαθέτουν τη λειτουργία pre-conditioning, με τη οποία οι οδηγοί μπορούν να ρυθμίσουν την επιθυμητή θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου τους εν όψει του ταξιδιού όσο το όχημα φορτίζει.

Χάρη σε αυτή τη λειτουργία, οι επιβάτες των EV της Ford έχουν τη δυνατότητα να επιβιβαστούν στην καμπίνα απολαμβάνοντας την ιδανική θερμοκρασία, διατηρώντας ταυτόχρονα τα απαιτούμενα επίπεδα φόρτισης στη μπαταρία ώστε να ολοκληρώσουν απροβλημάτιστα το ταξίδι τους – και μάλιστα ακριβώς την ώρα που θέλουν. Και επειδή με τη λειτουργία αυτή το ηλεκτρικό σας Ford χρησιμοποιεί την ενέργεια που παρέχει η πρίζα (ή ο φορτιστής), αντί εκείνη από την μπαταρία του οχήματος, η κατανάλωση στο δρόμο θα είναι μικρότερη.

Στην περίπτωση τώρα που τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Ford, όπως το Puma Gen-E, το Capri, το Explorer και η Mustang Mach-E, δεν είναι συνδεδεμένα για φόρτιση, οι οδηγοί μπορούν να ενεργοποιήσουν το σύστημα του κλιματισμού από απόσταση μέσω της εφαρμογής Ford Pass, κάτι που αποδεικνύεται ιδανικό όταν επιστρέφετε στο όχημά σας αφού το έχετε παρκάρει για ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο.

Φορτίστε πιο έξυπνα

Τα ηλεκτρικά οχήματα της Ford μπορούν να φορτίσουν την μπαταρία τους ακόμα και όταν η εξωτερική θερμοκρασία φτάσει τους 50οC. Ωστόσο, όσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία, τόσο περισσότερος είναι ο χρόνος που θα διαρκέσει η φόρτιση. Η δυνατότητα προγραμματισμού της φόρτισης που παρέχουν τα EV της Ford, επιτρέπει στον οδηγό να ρυθμίσει την έναρξη της φόρτισης αργότερα μέσα στην ημέρα ή ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες, και κατά συνέπεια η φόρτιση πιο αποδοτική.

Επίσης, οι οδηγοί των ηλεκτρικών μοντέλων της Ford που διατηρούν το όχημά τους συνδεδεμένο σε φορτιστή (ή σε οικιακή πρίζα) στις περιπτώσεις που η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή, βοηθούν το σύστημα του αυτοκινήτου να διατηρεί συνεχώς τη θερμοκρασία της μπαταρίας στο βέλτιστο επίπεδο.

Περισσότερη ασφάλεια στη ζέστη για όλα τα επιβατικά μοντέλα της Ford

Μια στιγμή απροσεξίας αρκεί ώστε να συμβεί το μοιραίο. Όπως να ξεχάσει κανείς ένα μικρό παιδί ή ένα κατοικίδιο στο πίσω κάθισμα ενός κλειδωμένου οχήματος κάτω από τον ήλιο. Όμως, όλα τα επιβατικά οχήματα της Ford, καθώς και το σκληροτράχηλο Ranger, προσφέρουν την λειτουργία Rear Occupant Alert, η οποία είναι σχεδιασμένη για να βοηθά στην πρόληψη μιας τέτοιας κατάστασης. Έτσι, στην περίπτωση που ανοίξει η πίσω πόρτα στην αρχή ενός ταξιδιού, το σύστημα παρέχει μια οπτική και ηχητική προειδοποίηση όταν το όχημα είναι σταματημένο και η ανάφλεξη είναι απενεργοποιημένη – ώστε να υπενθυμίσει στον οδηγό να ελέγξει με προσοχή τα πίσω καθίσματα.

Χρήσιμες Συμβουλές από τη Ford

Όποιο μοντέλο Ford και αν οδηγείτε, υπάρχουν μερικές απλές συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν όλους τους οδηγούς – και τους επιβάτες - να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες.

Για παράδειγμα, η στάθμευση του οχήματος σε ένα σκιερό μέρος μπορεί να μειώσει αρκετά τη θερμοκρασία της καμπίνας. Ωστόσο, αν πρέπει να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας κάτω από τον καυτό ήλιο, η τοποθέτηση ενός πτυσσόμενου συστήματος ηλιοπροστασίας στο εμπρός παρμπρίζ μπορεί να βοηθήσει να διατηρηθεί το εσωτερικό πιο δροσερό - ειδικά αν αυτό διαθέτει ανακλαστική επένδυση.

Αν επιστρέφετε σε ένα όχημα που… καίει, καλό είναι να ενεργοποιήσετε τον κλιματισμό στην πιο κρύα ρύθμιση. Η αποτελεσματικότητα ψύξης θα ενισχυθεί αν κατεβάσετε όλα τα παράθυρα καθώς ξεκινάτε να κινείστε. Το αεράκι που μπαίνει στο εσωτερικό θα «διώξει» τον ζεστό αέρα που μέχρι τότε ήταν εγκλωβισμένος στο εσωτερικό - έτσι ο κλιματισμός λειτουργεί πιο γρήγορα.

Η λειτουργία «max» είναι η πιο αποτελεσματική ρύθμιση του κλιματισμού για γρήγορη ψύξη, στην περίπτωση που ο τελευταίος είναι αυτόματος. Αν είναι χειροκίνητος, τότε ο οδηγός καλό είναι να επιλέξει τη λειτουργία ανακυκλοφορίας του αέρα - αυτό σημαίνει ότι ο ψυχρότερος αέρας από το σύστημα ανακυκλώνεται στην καμπίνα. Χωρίς αυτή τη ρύθμιση, το σύστημα κλιματισμού θα προσπαθεί να ψύξει τον ζεστό αέρα από έξω, επομένως θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία.

Με αυτές λοιπόν τις συμβουλές και προτροπές, αλλά και με τις προηγμένες τεχνολογίες που διαθέτουν τα ηλεκτρικά οχήματα της Ford, μπορείτε τώρα να διατηρήσετε το εσωτερικό του αυτοκινήτου σας δροσερό ώστε να επικεντρωθείτε με περισσότερη άνεση ασφάλεια στην οδήγηση – και να ιδρώνετε λιγότερο.

