Ford Puma Gen-E: Απαράμιλλες επιδόσεις και αυτονομία έως 523 km για απροβλημάτιστες μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης

Το νέο Puma Gen-E είναι το τέταρτο μέλος της ηλεκτρικής οικογένειας επιβατικών οχημάτων της Ford και ταυτόχρονα ένα καινοτόμο crossover που έρχεται να κατακτήσει τους πελάτες και στην ελληνική αγορά προσφέροντας όλες τις τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, σε συνδυασμό με απαράμιλλες επιδόσεις που παραπέμπουν στο εμβληματικό Puma ST και κορυφαία επίπεδα αυτονομίας.

Ο συμπαγής σε διαστάσεις ηλεκτροκινητήρας του νέου Puma Gen-E που κινεί τους εμπρός τροχούς αποδίδει ισχύ 168 PS και 290 Nm άμεσα διαθέσιμης ροπής που εξασφαλίζουν στο συμπαγές crossover επιτάχυνση 0-100 km/h σε χρόνο μόλις 8,0 δλ. και τελική ταχύτητα που φτάνει τα 160 km/h. Την ηλεκτρική ενέργεια για την κίνηση του οχήματος παρέχει μια μπαταρία ιόντων λιθίου NMC (Νικελίου-Μαγγανίου-Κοβαλτίου) που βρίσκεται εγκατεστημένη χαμηλά στο πάτωμα του αυτοκινήτου προσφέροντας ανά πάσα στιγμή ωφέλιμη χωρητικότητα 43 kWh.

Η αποδοτικότητα της είναι αξιοσημείωτη, καθώς σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα, η μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζεται σε μόλις 13,1 kWh/100 km. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το νέο Puma Gen-E να είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας εντυπωσιακή αυτονομία έως 523 km σε αστικό περιβάλλον και έως 376 km σε μικτές συνθήκες κίνησης.

Όταν έρθει η ώρα για επαναφόρτιση, το ηλεκτρικό κύκλωμα παρέχει όλες τις δυνατότητες - συμπεριλαμβανομένης ασφαλώς της ταχείας φόρτισης DC σε ταχυφορτιστή με μέγιστη ισχύ έως και 100 kW, η οποία εξασφαλίζει την αναπλήρωση της ενέργειας από το 10% στο 80% της χωρητικότητάς της σε μόλις 23 λεπτά.

Ταυτόχρονα, η Ford έχει εξοπλίσει το νέο Puma Gen-E με όλες τις τεχνολογίες που προάγουν την άνεση στην οδήγηση αλλά και την αποδοτικότητα. Έτσι, το νέο EV παρέχει τη δυνατότητα οδήγησης με ένα πεντάλ (one pedal drive), το οποίο αποδεικνύεται εξαιρετικά βολικό κατά την κίνησης σε αστικό περιβάλλον.

Επίσης, στον στάνταρ εξοπλισμό όλων των εκδόσεων του νέου Puma Gen-E περιλαμβάνεται το πρόγραμμα λειτουργίας ECO, το οποίο ο οδηγός του οχήματος μπορεί να επιλέξει πολύ εύκολα μεγιστοποιώντας περαιτέρω την αποδοτικότητα της μπαταρίας ιόντων λιθίου ώστε να διανύσει ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα.

Βασικά τεχνικά στοιχεία Ford Puma Gen-E

Εύκολη απόκτηση με μοναδικές προϋποθέσεις και τιμή από μόλις 26.906€

Όλοι οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν άμεσα το νέο Ford Puma Gen-E με €26.906. Παράλληλα, η Ford εξασφαλίζει μέσω της Ford Finance επιπλέον προνόμια για την απόκτησή του, προσφέροντας ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα που προβλέπουν χαμηλό επιτόκιο 3,99% και, ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη, ελάχιστη προκαταβολή από €5.982, μηνιαία δόση από €250 και μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης έως 84 μήνες.

Για όσους επιλέξουν να αποκτήσουν το νέο Ford Puma Gen-E με χρηματοδοτική μίσθωση, η Ford Lease προσφέρει το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα της αγοράς με €250

Όπως συμβαίνει με όλα τα μοντέλα της γκάμας επιβατικών οχημάτων Ford, το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E συνοδεύεται από την μοναδική Εργοστασιακή Εγγύηση 8 ετών της Ford Protect, η οποία είναι πλήρως μεταβιβάσιμη στον επόμενο ιδιοκτήτη, προσφέροντας έτσι σε όλους ξεγνοιασιά, ηρεμία και ασφάλεια για πολλά και απροβλημάτιστα χιλιόμετρα.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το νέο Ford Puma Gen-E εδώ.

