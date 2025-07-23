Το Hyundai IONIQ 5 N κατέκτησε την κορυφαία διάκριση «Five-Star Car» στα Autocar Awards 2025

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα υψηλών επιδόσεων της Hyundai Motor Company, το IONIQ 5 N, βραβεύτηκε με το αναγνωρισμένου κύρους βραβείο “Five-Star Car” από το Autocar, μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη έκδοση αυτοκινήτου. Αυτή η διάκριση τοποθετεί το IONIQ 5 N σε μια επιλεγμένη ομάδα οχημάτων που αναγνωρίζονται για τον καθορισμό νέων σημείων αναφοράς στις επιδόσεις, την καινοτομία και την άνεση στην καθημερινή τους χρήση.

Το Autocar διεξάγει τις φημισμένες δοκιμές οδήγησης για σχεδόν έναν αιώνα. Το βραβείο “Five-Star Car” προορίζεται για οχήματα που επιδεικνύουν εξαιρετική απόδοση σε όλες τις κατηγορίες. Φέτος, μόνο τρία μοντέλα – συμπεριλαμβανομένου του IONIQ 5 N – κέρδισαν αυτή την κορυφαία διάκριση, αποδεικνύοντας τα αυστηρά πρότυπα των δοκιμών.

Το IONIQ 5 N είναι το πρώτο μοντέλο της Hyundai που λαμβάνει βραβείο “Five-Star Car” από το Autocar, με την ομάδα των δοκιμών να επαινεί το όχημα για τις τεχνολογίες αιχμής, τις δυναμικές ικανότητες και την συναρπαστική εμπειρία οδήγησης που προσφέρει – ιδιότητες που σπάνια συναντώνται στα σημερινά ηλεκτρικά οχήματα υψηλών επιδόσεων. Στην επίσημη αξιολόγησή του, το Autocar περιέγραψε το IONIQ 5 N ως ένα «game changer» που είναι «απίστευτα διασκεδαστικό και ικανό να ανταποκριθεί σε κάθε περίσταση με δυναμικούς όρους».

Με την ισχύ ενός διπλού κινητήρα που αποδίδει έως και 641 ίππους (με ενεργοποιημένη τη λειτουργία N Grin Boost), το IONIQ 5 N επιταχύνει από 0 – 60 mph σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα. Αλλά πέρα από αυτό, το Autocar βράβευσε τη λειτουργία N e-Shift, η οποία προσομοιώνει τις αλλαγές ταχυτήτων και τα χαρακτηριστικά πέδησης του κινητήρα που συναντώνται συνήθως σε οχήματα εσωτερικής καύσης – ενισχύοντας την εμπλοκή του οδηγού μέσω μιας πιο καθηλωτικής αίσθησης.

Ο κ. Mark Tisshaw, Autocar Editor, δήλωσε: «Τα αυτοκίνητα που πραγματικά αλλάζουν τα δεδομένα ήταν πάντα εξαιρετικά σπάνια και αυτό παραμένει αληθινό στην εποχή των ανατροπών που βιώνει η αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, το IONIQ 5 N είναι ακριβώς αυτό: “game changer”».

Το IONIQ 5 N είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο του Hyundai N Division, σχεδιασμένο για να προσφέρει πραγματική συμμετοχή του οδηγού στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Κατασκευασμένο στην πλατφόρμα E-GMP του Hyundai Motor Group, το όχημα διαθέτει προηγμένο σύστημα αναγεννητικής πέδησης, θερμική διαχείριση προδιαγραφών πίστας και ειδικό λογισμικό ελέγχου οχήματος υψηλών επιδόσεων εμπνευσμένο από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σε συνδυασμό με ένα ευρύχωρο εσωτερικό, λειτουργικότητα οχήματος-φόρτωσης (V2L) και προηγμένη συνδεσιμότητα, το IONIQ 5 N επαναπροσδιορίζει τι μπορεί να είναι ένα ηλεκτρικό όχημα υψηλών επιδόσεων.

Ο κ. Ashley Andrew, President Hyundai & Genesis UK, δήλωσε: «Από την αρχή, το IONIQ 5 N ήταν ένα αυτοκίνητο που είχε επιδείξει την τεχνολογική πρωτοπορία της Hyundai, συμβάλλοντας στην αλλαγή των αντιλήψεων για τη μάρκα χάρη στην εξαιρετική του απόδοση, τον ακριβή χειρισμό και την γνήσια συναισθηματική εμπλοκή. Αυτό αποδεικνύεται για άλλη μια φορά από το βραβείο Five-Star Car από το Autocar — που αναγνωρίζεται η επιτυχία του σε μία από τις πιο δύσκολες δοκιμές στην αυτοκινητοβιομηχανία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.