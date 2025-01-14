Ο Νίκος Αυλώνας νέος Εμπορικός Διευθυντής στη Volvo Car Hellas

«Υποδεχόμαστε στη Volvo Car Hellas ένα στέλεχος με γνώση και εμπειρία σε νευραλγικούς τομείς για τη νέα εποχή της αυτοκίνησης, όπως η ηλεκτροκίνηση», δήλωσε η Jovana Jovic (Γιοβάνα Γιόβιτς), Διευθύνουσα Σύμβουλος της Volvo Car Hellas. «Έχω την πεποίθηση ότι ο Νίκος θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας μας. Τον καλωσορίζω και του εύχομαι καλή επιτυχία στα καθήκοντά του».
Ο Νίκος Αυλώνας είναι πτυχιούχος του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρας και κάτοχος ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ.
