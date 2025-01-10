Η Ford Mustang GTD Spirit of America τιμά την αμερικανική εφευρετικότητα και τις επιδόσεις

Το 1962, μια μικρή ομάδα θέλησε να μετατρέψει ένα συμπαγές σεντάν σε ένα σπορ αυτοκίνητο, το οποίο έφερε την ονομασία «Mustang». Στον πρώτο κιόλας αγώνα του κατάφερε να νικήσει τους ισχυρότερους Ευρωπαίους ανταγωνιστές του και συνεχίζοντας ακάθεκτο τα χρόνια που ακολούθησαν έγινε το πρώτο αυτοκίνητο αμερικανού κατασκευαστή που ολοκλήρωσε έναν γύρο στην εμβληματική πίστα του Nürburgring στη Γερμανία σε χρόνο μικρότερο των 7 λεπτών. Προκειμένου να τιμήσει όπως της αρμόζει τα επιτεύγματα αυτά, αλλά και πολλά άλλα, η Ford παρουσιάζει σήμερα τη νέα Mustang GTD Spirit of America.

Η Mustang είναι ένα αυθεντικό αμερικανικό αυτοκίνητο από το 1965 αντλώντας δύναμη από τον V8 κινητήρα του, καθώς και από το εμβληματικό λογότυπο του καλπάζοντος αλόγου, το οποίο κοσμεί το φημισμένο κόκκινο, λευκό και μπλε σήμα. Η νέα Mustang GTD Spirit of America δεν αντιπροσωπεύει μόνο την κληρονομιά της Ford Mustang στον τομέα των επιδόσεων, αλλά τιμά επίσης το αμερικανικό πνεύμα εφευρετικότητας και θάρρους απέναντι στις προκλήσεις.

Αυτό το πνεύμα αποτέλεσε ταυτόχρονα και την πηγή έμπνευσης για τον Craig Breedlove, έναν μηχανικό δομικών έργων, ο οποίος αγόρασε έναντι 500 δολαρίων έναν κινητήρα jet από ένα μαχητικό αεροπλάνο του πολέμου της Κορέας και έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε τα όρια των 500 και 600 μιλίων/ώρα στη στεριά.

Οι προσπάθειες του Craig Breedlove να καταρρίψει ρεκόρ σε ένα άθλημα που κυριαρχούνταν κυρίως από Ευρωπαίους αριστοκράτες και playboys, ενέπνευσαν πολλές γενιές Αμερικανών σχεδιαστών, μηχανικών και εφευρετών, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών και γυναικών του προγράμματος ανάπτυξης της Mustang GTD.

«Η Mustang GTD συνιστά την επιτομή των επιδόσεων της Mustang. Η Mustang GTD Spirit of America τιμά την τόλμη που κρύβεται πίσω από αυτές τις επιδόσεις», δήλωσε ο Jim Owens, Brand Manager της Mustang GTD. «Η Mustang GTD δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα χωρίς ανθρώπους όπως ο Craig Breedlove, οι οποίοι ξεπερνούν τα όρια αντιμετωπίζοντας τους Γολιάθ κάθε εποχής με έναν αμερικανικό τρόπο».

Για να αναδείξει την Mustang GTD Spirit of America, η Ford Design δημιούργησε ένα αμάξωμα σε απόχρωση Performance White, το οποίο διακοσμείται από δύο αγωνιστικές ρίγες στους χρωματισμούς Race Red και Lightning Blue - εμπνευσμένες από το εμβληματικό κόκκινο, λευκό και μπλε Tribar της Mustang που έκανε το ντεμπούτο του το 1964. Αυτές οι ρίγες εκτείνονται κατά μήκος του αμαξώματος της Mustang GTD Spirit of America. Ο σχεδιασμός παραπέμπει επίσης στη φόρμα που φορούσε ο Craig Breedlove όταν κατέρριψε τα ρεκόρ ταχύτητας των 500 και 600 μιλίων/ώρα τη δεκαετία του 1960.

Το γυμνό carbon αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο των αεροδυναμικών στοιχείων της Mustang GTD Spirit of America, συμπεριλαμβανομένου του εμπρόσθιου splitter, του διαχύτη αέρα και της πίσω αεροτομής. Αυτή διαθέτει end-plates βαμμένα στο χρώμα Race Red και ένα λογότυπο «MUSTANG» στην κάτω πλευρά, διασφαλίζοντας ότι τα αυτοκίνητα που ακολουθούν δεν θα έχουν καμία αμφιβολία για το τι ήταν αυτό που μόλις πέρασε μπροστά τους. Όλοι οι ιδιοκτήτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε καλύμματα καθρεφτών σε χρώμα Race Red ή γυμνό carbon. Την ίδια στιγμή, οι δαγκάνες των φρένων είναι βαμμένες στάνταρ στο χρώμα Race Red. Επιπρόσθετα, το πακέτο Performance της Mustang GTD προσφέρεται ως στάνταρ εξοπλισμός.

Η Mustang GTD Spirit of America προσφέρει μια ειδική έκδοση καθισμάτων που αναδεικνύει έτι περαιτέρω το μοναδικό εσωτερικό. Αυτά είναι επενδεδυμένα με δέρμα και ένθετα Dinamica. Το Black Onyx ξεχωρίζει, με μια χρωματικά διαβαθμισμένη λωρίδα Race Red στο κέντρο και διακοσμητικά Re-Entry White στο εξωτερικό, ενώ οι ραφές σε χρωματική αντίθεση Victory Blue προσθέτουν μια διακριτική πινελιά. Το χρώμα Victory Blue χρησιμοποιείται επίσης ως στοιχείο αντίθεσης σε όλη την καμπίνα του οχήματος. Τα paddles πίσω από το τιμόνι, ο περιστροφικός επιλογέας ταχυτήτων και το χαρακτηριστικό σήμα είναι κατασκευασμένα μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης από τιτάνιο.

Η νέα Mustang GTD του 2025, όπως και η νέα Mustang GTD Spirit of America, αντιπροσωπεύει την αιχμή της εξέλιξης στην ιστορία των μοντέλων Mustang, θέτοντας νέα πρότυπα επιδόσεων με ισχύ 826 PS, κορυφαία ροπή 900 Nm και τελική ταχύτητα 325 km/h - την υψηλότερη που έχει επιτευχθεί ποτέ από οποιαδήποτε Mustang που έχει κυκλοφορήσει στους δρόμους.

Πηγή: skai.gr

