Η Ford διαθέτει την πιο πλήρη γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων με επιτόκιο 0,9% και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση

Η Ford συνεχίζει να δίνει το δικό της ξεχωριστό εμπορικό στίγμα στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ηλεκτρικής κινητικότητας προσφέροντας σήμερα στους πελάτες μια εξαιρετικά ικανή και ολοκληρωμένη γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, η οποία εκτείνεται από το νέο Puma Gen-E και το Explorer, έως το εμβληματικό Capri και την εντυπωσιακή Mustang Mach-E.

Κάθε EV της Ford, ανεξαρτήτου μεγέθους, κατηγορίας και τιμής, προσφέρει τις πιο προηγμένες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης, οι οποίες εξασφαλίζουν απαράμιλλες επιδόσεις μέσω ενός ή και δύο ηλεκτροκινητήρων, υψηλή αυτονομία και γρήγορη φόρτιση τόσο στο σπίτι ή τη δουλειά όσο και στο δρόμο. Επιπρόσθετα, χάρη στο λογισμικό τελευταίας γενιάς με το οποίο εξοπλίζονται, κάθε ένα από τα τέσσερα EV της Ford διασφαλίζει σε όλους τους επιβάτες κορυφαία ασφάλεια, υψηλά επίπεδα άνεσης και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα. Και όλα αυτά, αθόρυβα, οικονομικά, με μηδενικές εκπομπές ρύπων και ιδιαίτερα προνομιακές τιμές σε συνδυασμό με 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση της Ford Protect και χρηματοδότηση Ford Finance με επιτόκιο* 0,9%.

Ford Puma Gen-E: Σας συστήνει την ηλεκτροκίνηση

Με το ολοκαίνουργιο Puma Gen-E η Ford έρχεται να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή της για εύκολη μετάβαση των πελατών στην ηλεκτροκίνηση διαθέτοντας το δημοφιλές της SUV με την πιο καινοτόμα τεχνολογία ηλεκτροκίνησης που έχει να προσφέρει η συγκεκριμένη κατηγορία. Ο προηγμένος και συμπαγής σε διαστάσεις ηλεκτροκινητήρας του νέου Puma Gen-E αποδίδει 168 ίππους και 290 Nm ροπής που εξασφαλίζουν επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 8,0 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα που ανέρχεται σε 160 χλμ./ώρα. Την ηλεκτρική ενέργεια για την κίνησή του παρέχει μια συμπαγής μπαταρία ιόντων λιθίου NMC (Νικελίου-Μαγγανίου-Κοβαλτίου), η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη χαμηλά στο πάτωμα του αυτοκινήτου προσφέροντας ανά πάσα στιγμή ωφέλιμη χωρητικότητα 43 kWh. Με μια πλήρη φόρτισή της, το νέο Ford Puma Gen-E μπορεί να διανύσει σε αστικό περιβάλλον έως και 523 χιλιόμετρα και έως και 376 χιλιόμετρα στον μικτό κύκλο. Με το ολοκαίνουργιο GigaBox στο πίσω μέρος να συνεισφέρει καθοριστικά στο συνολικό αποθηκευτικό χώρο των 566 λίτρων, το νέο Ford Puma Gen-E είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις υψηλών προδιαγραφών, τις Style και Premium, οι οποίες προσφέρουν στάνταρ όλα όσα χρειάζεται κανείς σήμερα.

Ford Explorer: Με αμερικάνικο στιλ και ευρωπαϊκό DNA

Το νέο Ford Explorer, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Ford που σχεδιάστηκε εξολοκλήρου στην Ευρώπη και συναρμολογείται σε αυτή στο ολοκαίνουργιο Κέντρο Ηλεκτρικών Οχημάτων της εταιρείας στην Κολωνία, είναι ένα καινοτόμο σε κάθε του πτυχήEV που ήρθε να χαράξει νέους ορίζοντες στην κατηγορία συνδυάζοντας ιδανικά την αμερικανική παράδοση της μάρκας σε επίπεδο σχεδίασης, τις πιο προηγμένες τεχνολογίες και το ευρωπαϊκό κατασκευαστικό DNA με τους κορυφαίους χώρους για πέντε επιβάτες και τις αποσκευές τους και την ασυμβίβαστη πρακτικότητα που προσφέρει στο σύγχρονο και πολυτελές εσωτερικό του. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν ο πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός του, η πλήρης γκάμα, η οποία περιλαμβάνει εκδόσεις με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρίες Τυπικής ή Εκτεταμένης Χωρητικότητας, οι κορυφαίες επιδόσεις στο δρόμο και η ασύγκριτη αυτονομία με μια πλήρη φόρτιση που φτάνει έως και τα 602 χιλιόμετρα. Η αναπλήρωση της μπαταρίας με ηλεκτρική ενέργεια από 10 έως 80% διαρκεί περίπου 26 λεπτά με χρήση ταχείας φόρτισης DC έως και 185 kW.

Ford Capri: Ένας θρύλος επέστρεψε

Το νέο Ford Capri έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα φέρνοντας στο σήμερα ένα εμβληματικό cult classic όνομα της αμερικάνικης εταιρείας, επαναπροσδιορίζοντας έτσι το μέλλον της με τις ικανότητες και τον πλήρως ανατρεπτικό του χαρακτήρα. Με εξωτερικές γραμμές για υψηλή αεροδυναμική απόδοση και ασυμβίβαστη σχεδίαση στο εσωτερικό, το νέο Capri έρχεται να επαναπροσδιορίσει τους κανόνες του παιχνιδιού προτάσσοντας μοναδικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, χάρη στις έξυπνες τεχνολογίες επόμενης γενιάς, τους κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές (έως και 572 λίτρα), την ασύγκριτη αυτονομία (έως και 627 χιλιόμετρα) και τις απαράμιλλες επιδόσεις του. Το πολυτελές εσωτερικό του ξεχωρίζει για την μινιμαλιστική σχεδίαση, με τα μαλακά σε αφή υλικά και τις κορυφαίες τεχνολογίες στον τομέα της ψηφιοποίησης να δίνουν το στίγμα τους. Ταυτόχρονα, τα μονοκόμματα εμπρός καθίσματα και η προηγμένη ρυθμιζόμενη οθόνη αφής SYNC Move των 14,6 ιντσών εξασφαλίζουν ένα ιδανικό περιβάλλον για τους επιβάτες. Αυτοί απολαμβάνουν κορυφαίους χώρους, αλλά και έξυπνες λύσεις αποθήκευσης όπως το MegaConsole χωρητικότητας 17 λίτρων και ο «κρυφός» αποθηκευτικός χώρος MyPrivate Locker.

Ford Mustang Mach-E: Καθαρόαιμο ηλεκτρικό

Η νέα Mustang Mach-E είναι το αυτοκίνητο που άνοιξε τις πύλες για την Ford στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων - και μάλιστα με τον πιο επιτυχημένο τρόπο. Μοναδική σε σχεδίαση μέσα και έξω και με τεχνολογίες διασύνδεσης, ασφάλειας και ηλεκτροκίνησης που ορίζουν τα πρότυπα, η Mustang Mach-E έρχεται να καλύψει κάθε απαίτηση και ανάγκη καθώς είναι διαθέσιμη σε πισωκίνητες ή τετρακίνητες εκδόσεις, με έναν και δύο ηλεκτροκινητήρες, και δύο μπαταρίες Τυπικής ή Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Standard ή Extended Range). Η πρώτη από αυτές διαθέτει έναν συσσωρευτή ενέργειας ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 73 kWh και η δεύτερη έναν αντίστοιχο 91kWh. Η έκδοση της Mustang Mach-E με πίσω κίνηση και μπαταρία Τυπικής Χωρητικότητας έχει ισχύ 269 ίππων, με την αντίστοιχη Εκτεταμένης Χωρητικότητας να αποδίδει 294 ίππους. Οι τετρακίνητες εκδόσεις του καινοτόμου ηλεκτρικού ponyτης Ford με τις μπαταρίες Standard και Extended Range έχουν απόδοση 315 και 351 ίππων, ενώ στην κορυφαία θέση της πυραμίδας εκδόσεων βρίσκεται η Mustang Mach-E GT των 487 ίππων.

