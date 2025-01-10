Volvo: Ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων για το 2024

Το 2024 ήταν ακόμη μία εκπληκτική χρονιά για τη Volvo, με τις πωλήσεις της εταιρείας να καταγράφουν νέο ιστορικό υψηλό σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως ανακοίνωσε η Volvo Cars, το 2024 διέθεσε 763.389 αυτοκίνητα, ενισχύοντας τις πωλήσεις της κατά 8% σε σχέση με το 2023. Οι πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών Volvo ανήλθαν σε 175.194 αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 54% σε σχέση με το 2023 και αντιπροσωπεύουν πλέον το 23% στο σύνολο των πωλήσεων διεθνώς (36% στην Ευρώπη). Το μερίδιο όλων των ηλεκτροκίνητων μοντέλων, αμιγώς ηλεκτρικών και plug in υβριδικών στις συνολικές πωλήσεις Volvo ανέρχεται πλέον σε 46% (65% στην Ευρώπη).

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα που αποτυπώνουν τα στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτροκίνητων Volvo στην Ελλάδα. Για το 2024, η Volvo Car Hellas ανακοίνωσε συνολικές πωλήσεις 2.240 μονάδων, που, μαζί με την αντίστοιχη επίδοση του 2023, αποτελούν τις 2 καλύτερες επιδόσεις της τελευταίας 15ετίας. Αλματώδη αύξηση, +211,9%, σημείωσαν οι πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών Volvo στην ελληνική αγορά: με 1.245 μονάδες, αντιπροσωπεύουν πλέον μερίδιο που υπερβαίνει το 55% στο σύνολο των αυτοκινήτων που διέθεσε η εταιρεία.

Η επίδοση αυτή ανεβάζει τη Volvo στη δεύτερη θέση της αγοράς των premium ηλεκτρικών, με μερίδιο 27%, τριπλάσιο σε σχέση με την τρίτη εταιρεία στη σχετική κατάταξη. Στο σύνολο της ελληνικής αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η Volvo καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Επισημαίνεται ότι όλα τα ηλεκτροκίνητα -αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά- Volvo που πωλήθηκαν το 2024 στην Ελλάδα ανέρχονται σε 1.818, αποτελώντας το 81% στις συνολικές πωλήσεις Volvo.

Το «game changer» για τις επιδόσεις της Volvo στην ελληνική αγορά δεν είναι άλλο από το νέο EX30. Το εντυπωσιακό αμιγώς ηλεκτρικό SUV της σουηδικής εταιρείας ενθρονίστηκε με το καλημέρα στην κορυφή των premium «B-SUV», αποσπώντας μερίδιο 40,5% επί του συνόλου της κατηγορίας. Αξίζει να τονιστεί ότι η επίδοση αυτή αφορά αυτοκίνητα με κινητήρες όλων των τύπων, στοιχείο που καταδεικνύει το πόσο ανταγωνιστική και ελκυστική είναι η ηλεκτρική πρόταση της Volvo. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι, με 987 μονάδες, το EX30 αντιπροσωπεύει το 44% όλων των Volvo που πωλήθηκαν στην ελληνική αγορά το 2024.

«Ο απολογισμός της περσινής χρονιάς ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικός για την εταιρεία μας», δήλωσε η Jovana Jovic (Γιοβάνα Γιόβιτς), Διευθύνουσα Σύμβουλος της Volvo Car Hellas. «Με οδηγό το EX30, πετύχαμε τους στόχους μας και νιώθουμε ευτυχείς που συμβάλλουμε στο να αλλάξει το ελληνικό οδικό τοπίο, με βιώσιμες και σύγχρονες ηλεκτροκίνητες προτάσεις όπως το μικρό SUV μας. Προσβλέπουμε βάσιμα σε ανάλογη συνέχεια και για το έτος που ήδη διανύουμε».

