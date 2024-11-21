Με μια σειρά από εικόνες, των οποίων το περιεχόμενο είναι σαφέστατα επηρεασμένο από τον χώρο της avant-garde μόδας, η Jaguar θέλει να περάσει με εμφατικό τρόπο τις αρχές που θα διέπουν πλέον τη φιλοσοφία της.

Ωστόσο, οι τηλεθεατές και χρήστες, μάλλον, μπερδεύτηκαν από τη νέα της διαφήμιση, καθώς δεν δείχνει καθόλου αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, η αυτοκινητοβιομηχανία έχει κυκλοφορήσει μια διαφήμιση στην οποία εμφανίζονται μοντέλα με πολύχρωμα και εντυπωσιακά ρούχα, που βγαίνουν από ένα ασανσέρ σε ένα αυστηρό τοπίο.

Στη συνέχεια παίρνουν διάφορες πόζες καθώς πετάγονται διάφορα συνθήματα στην οθόνη, μεταξύ των οποίων τα «live vivid», «delete common» και «copy nothing» («ζήσε ζωντανά», «διάγραψε το συνηθισμένο» και «μην αντιγράψεις τίποτα»). Η διαφήμιση έχει προκαλέσει μια σειρά από αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να την κοροϊδεύουν και με άλλους να μπερδεύονται, επειδή δεν υπάρχει κανένας υπαινιγμός για αυτοκίνητα.

Μάλιστα, ένας από αυτούς που αντέδρασαν ήταν και ο επικεφαλής της Tesla, Ίλον Μασκ, ο οποίος έγραψε στο X: «Πουλάτε αυτοκίνητα;». Και η απάντηση δεν άργησε να έρθει από την εταιρεία; «Ναι. Θα θέλαμε πολύ να σας δείξουμε», η οποία τον προσκάλεσε σε μια προωθητική εκδήλωση.

Η Jaguar με τη σειρά της ανέφερε: «Όλα θα αποκαλυφθούν… Σκεφτείτε αυτή τη διαφήμιση ως μια δήλωση πρόθεσης. Αλλάζουμε ταχύτητα, όχι τον σκοπό μας. Μείνετε συντονισμένοι». Οι φωτογραφίες, που θυμίζουν καμπάνια οίκου μόδας, ξεχειλίζουν από χρώμα και «fashion αισθητική», συνοδευόμενες από μηνύματα όπως «σπάστε τα καλούπια», «ακυρώστε το συνηθισμένο», «ζήστε έντονα» και «μην αντιγράφετε κανέναν».



