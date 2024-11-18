Το ηλεκτρικό Ford Explorer πρωταγωνιστεί και ταξιδεύει το κοινό σε ένα νέο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων στο Prime Video

Πριν λίγους μόλις μήνες, το ηλεκτρικό Ford Explorer ξεκίνησε ένα επικό ταξίδι, μαζί με την Lexie Alford, γνωστή σε εκατομμύρια κόσμου ως @LexieLimitless, προκειμένου να αποδείξει στην πράξη τι ακριβώς είναι δυνατό να καταφέρει κανείς με ένα ηλεκτρικό όχημα. Στόχος, επίσης, ήταν να καταστεί η Lexie το πρώτο άτομο που θα κάνει τον γύρο του κόσμου πίσω από το τιμόνι ενός EV.

Το μοναδικό αυτό ταξίδι με το ηλεκτρικό Ford Explorer είχε τον φιλόδοξο στόχο να καλυφθούν πάνω από 29.000 χιλιόμετρα μέσα σε 90 ημέρες. Τελικά, το κορυφαίο και τεχνολογικά προηγμένο EV της Ford κατάφερε να ταξιδέψει σε 6 ηπείρους και 27 χώρες, διανύοντας 30.000 χιλιόμετρα.

Τώρα, με αφετηρία την 18η Νοεμβρίου, μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων που παρουσιάζει λεπτομερώς το απίστευτο αυτό ταξίδι, έρχεται στο Prime Video, με το κινηματογραφικό συνεργείο να ακολουθεί το ταξίδι «Charge Around the Globe» από την αρχή του στη Νίκαια της Γαλλίας ταξιδεύοντας από εκεί έως και την έρημο Atacama στη Χιλή και τις βουνοκορφές του Μπουτάν.

Μία από τις κύριες εμπνεύσεις για το ταξίδι αυτό αποτέλεσε η Aloha Wanderwell, η οποία, σε ηλικία μόλις 16 ετών, έγινε η πρώτη γυναίκα που έκανε τον γύρο του κόσμου με αυτοκίνητο από το 1922 έως και το 1927, με ένα Ford Model T. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει μερικά από τα ιστορικά αυτά πλάνα του ταξιδιού της Aloha Wanderwell.

Για το επικό αυτό ταξίδι με την Lexie Alford χρησιμοποιήθηκε μιας έκδοση προπαραγωγής του ηλεκτρικού Ford Explorer, πριν από την κυκλοφορία του μοντέλου που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι.

Η σειρά ντοκιμαντέρ «Charge Around the Globe» αποτελείται από τρία επεισόδια με διάρκεια περίπου 50 λεπτών το καθένα και θα είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές του Prime Video. Επίσης, θα προβληθεί στο YouTube, στο κανάλι Charge Around the Globe.

Δηλώσεις

«Ήμουν το νεότερο σε ηλικία άτομο που ταξίδεψε σε κάθε χώρα σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτό ήταν ένα από τα πιο απαιτητικά πράγματα που έχω κάνει. Ενώ απέδειξα ότι είναι δυνατό να ταξιδέψεις σε όλο τον κόσμο μόνο με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σίγουρα δεν ήταν εύκολο, γεγονός που αποδεικνύει πόσο διαφορετικές είναι οι υποδομές φόρτισης σε διαφορετικές ηπείρους. Είμαι πολύ χαρούμενη που μοιράζομαι την περιπέτεια αυτή στο Amazon Prime και ελπίζω ότι αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς πρέπει να βελτιωθούμε για να εξασφαλίσουμε πραγματικά την οδήγηση με μηδενικές εκπομπές».

Lexie Alford, @LexieLimitless

Charge Around the Globe - Επεισόδια

Επεισόδιο 1

Το ταξίδι των 29.000 χιλιομέτρων με αποκλειστική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ξεκινά από τη Νίκαια της Γαλλίας. Ακολουθήστε το νέο Ford Explorer σε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές τοποθεσίες στον κόσμο, με προορισμό το λιμάνι της Μομπάσα, στην Κένυα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής η Lexie συνάντησε τον οδηγό αγώνων Lola Lovinfosse, τον σεφ Tekuna και τους The Black Mambas. Μπορούν οι ελλιπείς υποδομές φόρτισης να σταθούν εμπόδιο στο Ford Explorer;

Επεισόδιο 2

To ηλεκτρικό EV της Ford φτάνει στην Αυστραλία και την Ασία, όπου η Lexie συναντά πίσω από το τιμόνι του Ford Explorer καταπληκτικούς πρωτοπόρους - τον ιθαγενή σεφ Norni, τη ναυτολόγο Dr Vanessa, τη βουδίστρια μοναχή Karma και την Ann Osman, την πρώτη μουσουλμάνα μαχήτρια MMA. Αλλά δεν είναι όλα διασκέδαση, καθώς οι νέες ήπειροι σημαίνουν νέα εμπόδια.

Επεισόδιο 3

Η Lexie βρίσκεται τώρα στο «σπίτι» της διασχίζοντας την Αμερική και την Ευρώπη, όπου και συναντά ακόμα πιο απίστευτους πρωτοπόρους - από αθλητές του sandboard και καουμπόισσες, έως πρώην αθλητής τριάθλου και λουόμενους στους πάγους της Φινλανδίας. Οι δυσκολίες όμως δεν έχουν τελειώσει. Μπορεί το νέο Ford Explorer να φτάσει μέχρι τη Νίκαια; Έχει κάνει τα απαιτούμενα 29.000 χλμ; Πόσο μακριά βρίσκεται πλέον το νέο παγκόσμιο ρεκόρ;



