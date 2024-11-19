Car of the Year 2025: Τα Renault 5 E-Tech electric και Alpine A290 είναι στην τελική λίστα των φιναλίστ για τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς

Η Renault είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το Renault 5 E-Tech electric είναι ένας από τους επτά φιναλίστ που έχουν επιλεγεί από την κριτική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς για το βραβείο COTY 2025. Για να φτάσει στην τελική 7άδα, μια κριτική επιτροπή 60 δημοσιογράφων από 23 χώρες οδήγησε και αξιολόγησε 42 συνολικά οχήματα. Διαδεχόμενος τον περσινό νικητή – το Scenic E-Tech electric – ο φετινός νικητής θα ανακοινωθεί στις 10 Ιανουαρίου 2025, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, η Renault έχει ένα μοντέλο της στην τελική 7άδα των υποψηφίων για τον συγκεκριμένο τίτλο:

• 2022: Megane E-Tech electric

• 2023: Austral

• 2024: Scenic E-Tech electric (νικητής)

• 2025: Renault 5 E-Tech electric

Η Alpine, που συμμετείχε και αυτή στον τελικό του 2019 με την εμβληματική A110, βρίσκεται ξάνα μεταξύ των φιναλίστ με την A290, το καινούργιο, 100 % ηλεκτρικό ‘city sports car’, μαζί με το Renault 5 E-Tech electric.

Renault 5 E-Tech electric

Ένα επαναστατικό ηλεκτρικό pop σύμβολο

Το πρώτο Renault 5, που κυκλοφόρησε το 1972, άφησε τη σφραγίδα του χάρη στη μοντέρνα, αντισυμβατική του σχεδίαση. Για εκατομμύρια οικογένειες, ήταν ένα αυτοκίνητο που έδινε απαντήσεις στις προκλήσεις της εποχής.

Το 2024, το πρωτότυπο εφευρέθηκε εκ νέου ως Renault 5 E-Tech electric, ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, μήκους 3,92 μέτρων, με σχεδίαση που μαγνητίζει. Βασισμένο στη νέα πλατφόρμα AmpR Small, με πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων δανεισμένη από μοντέλα ανώτερων κατηγοριών, το ηλεκτρικό αυτό pop σύμβολο προσφέρει μια δυναμική και απολαυστική οδηγική εμπειρία. Κατασκευασμένο στη βόρεια Γαλλία, ως μέρος ενός βιώσιμου συστήματος παραγωγής, το Renault 5 E-Tech electric διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να καθιερωθεί ως αυτοκίνητο πόλης, αλλά και ως σημείο αναφοράς για την ενεργειακή μετάβαση.

To Renault 5 E-Tech electric που λανσαρίστηκε στη Γαλλία τον περασμένο Οκτώβριο, κυκλοφορεί σταδιακά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για περισσότερα από δώδεκα χρόνια, η Renault προσπαθεί να κάνει προσιτή σε όλους την ηλεκτροκίνηση. Μετά το λανσάρισμα δύο αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων στο segment C – του Megane E-Tech electric και του Scenic E-Tech electric – η Renault στρέφει την προσοχή της στο segment Β με το Renault 5 E-Tech electric, ενώ ακολουθεί το Renault 4 E-Tech electric για το 2025. Αυτά τα δύο μοντέλα θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην επίσπευση της κυκλοφορίας των ηλεκτρικών οχημάτων και στην ενίσχυση της θέσης της Renault ως ηγέτη στη νέα εποχή της βιώσιμης μετακίνησης.

Renault Alpine A290

Alpine A290: ένα «hot hatch» για την εποχή της ηλεκτροκίνησης

Με το λανσάρισμα της A290, η Alpine εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Μια εποχή επανεφεύρεσης της σπορ ηλεκτροκίνησης. Αναβιώνει τη λεγόμενη κατηγορία «hot hatch» και ενσωματώνει το πρώτο στάδιο του Alpine Dream Garage, που παρουσιάστηκε το 2021 ως μέρος της Renaulution. Σύντομα θα ακολουθήσει και η A390 sport fastback, αλλά και η νέα A110.

Με βάση το DNA της Alpine, η A290 προσφέρει συγκινήσεις ανάλογες αυτών πίσω από το τιμόνι της A110, με ένα σπορ αυτοκίνητο πόλης. Η A290 έχει εξελιχθεί με βάση την πλατφόρμα AmpR Small, την οποία μοιράζεται με το Renault 5 E-Tech electric, είναι συμπαγής, ευέλικτη και προσφέρει υψηλές επιδόσεις που είναι εύκολο να αξιοποιηθούν από τον οδηγό της, ενώ εγγυάται άνεση στην καθημερινή χρήση.

Με το εντυπωσιακό design, τα κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά της, τον υπερπλήρη εξοπλισμό συνδεσιμότητας, και τις πολυάριθμες δυνατότητες εξατομίκευσης οδήγησης, η Alpine A290 εγκαινιάζει μια νέα γενιά Alpine, σχεδιασμένη για την εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Η A290 κατασκευάζεται και αυτή στη Γαλλία στο εργοστάσιο της Douai, που αποτελεί κομμάτι της ElectriCity, ενώ οι ηλεκτροκινητήρες των 180 και 220hp παράγονται στις εγκαταστάσεις της Cléon.

